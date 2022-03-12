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Как правильно доить корову, чтобы не занести инфекцию в вымя

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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12 марта, 19:06
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Вымя следует обязательно обрабатывать не только до, но и после дойки.
Как подготовить вымя к дойке
Как подготовить вымя к дойке / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Чтобы корова хорошо давала молоко, оно было чистым и безопасным, а вымя не подвергалось угрозе инфицирования, важно правильно доить корову.

Независимо от того, ручную или машинную дойку вы применяете, корова, а особенно вымя требует тщательного ухода . Ведь животное находится далеко не в стерильных условиях, корова пасется и также может ложиться на землю, на ее кожу попадает грязь и навоз, которые затем оказываются на сосках и в молоке. Кроме того, есть постоянная угроза развития инфекционных заболеваний в организме коровы, а наиболее частым заболеванием является мастит.

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Как правильно мыть вымя и ухаживать за ним до и после доения, читайте в нашей статье. Эти несложные манипуляции помогут сохранить здоровье вашей кормилицы, а молоко сделать безопасным и чистым .

Как подготовить вымя к дойке: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мокрая обработка вымени

Как ухаживать за выменем / Фото: скриншот из YouTube/ Куркуль
Как ухаживать за выменем / Фото: скриншот из YouTube/ Куркуль

Перед дойкой обязательно нужно помыть не только соски и вымя коровы, но еще ее живот и ноги , поскольку оттуда бактерии легко разносятся на уже вымытые участки с помощью хвоста. Для мытья обычно используются специальные антисептические средства. Но если их не оказалось, можно мыть вымя мыльным раствором с обычным хозяйственным мылом с помощью мочалки, а затем промыть теплой водой и насухо протереть салфеткой. Салфетки для вымени и ног должны быть разными.

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  • Лайфхак 2. Влажная обработка вымени

Как ухаживать за выменем / Фото: скриншот из YouTube/ Куркуль
Как ухаживать за выменем / Фото: скриншот из YouTube/ Куркуль

Мокрый способ обработки – наиболее эффективный, но, если его неудобно применять, можно воспользоваться специальными влажными антисептическими салфетками и сделать сухой способ чистки вымени. Салфетками тщательно обрабатывается вымя, соски, затем живот и ноги коровы.

  • Лайфхак 3. Массаж вымени

На этапе мытья, обработки и очистки или же после него полезно проводить массаж вымени, чтобы избежать образования сгустков и застоев молока , предотвратить развитие мастита и опухолей у коровы. Ладонями обхватывают чашу вымени, круговыми движениями с легким нажатием гладят и растирают вымя. В конце его похлопывают и подталкивают снизу-вверх.

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  • Лайфхак 4. Сдаивание молока

Как ухаживать за выменем / Фото: pixabay
Как ухаживать за выменем / Фото: pixabay

После обработки вымени, но перед началом доения нужно сдоить первые струйки в специальную емкость для анализа молока на мастит и сгустки крови. Это поможет оценить молоко визуально: нет ли в нем казеиновых сгустков, хлопьев, крови и т.д. Сцеженное молоко следует обработать в специальном реагенте, который покажет количество соматических клеток и даст понять, здорово ли животное.

  • Лайфхак 5. Обработка вымени после дойки

Как ухаживать за выменем / Фото: скриншот из YouTube/ Куркуль
Как ухаживать за выменем / Фото: скриншот из YouTube/ Куркуль

Сосковый сфинктер – это естественный барьер для бактерий. Однако после окончания дойки сосковый канал вымени может оставаться открытым от получаса до 2 часов . В это время вымя остается особо уязвимым для инфекции, потому что грязь легко может попасть внутрь, особенно когда корова ложится. А потому важно обрабатывать соски после доения специальными дезинфицирующими антисептическими средствами, которые работают по принципу защитной пленки. Она обволакивает кожу соска, проникая во все складки и щели.

  • Лайфхак 6. Народные средства

Как ухаживать за выменем / Фото: pixabay
Как ухаживать за выменем / Фото: pixabay

Помимо хозяйственного мыла, в небольших хозяйствах или же в сложных условиях для ухода за выменем коровы популярны и другие народные средства :

  • до дойки можно ополаскивать вымя теплой водой с раствором ромашки или календулы;
  • некоторые хозяева для обработки применяют слабый раствор марганцовки;
  • после дойки можно смазать вымя маслом: оливковым, подсолнечным, льняным;
  • чтобы вымя не потрескалось, хорошо помогает облепиховое масло, детский крем, вазелин, а также перетопленный животный жир, например, свиной смалец.

Ранее мы рассказывали, как дольше сохранить домашнее молоко.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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