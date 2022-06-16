Как правильно хранить бокалы и стеклянные стаканы: идеи с фото

Красиво, практично и удобно: как и где держать стеклянную посуду в доме.

Если у вас в доме бывает много гостей, то вопрос правильного хранения стеклянной посуды для напитков очень актуален.

Как и где лучше всего расположить бокалы, стаканы, рюмки и фужеры, чтобы они не занимали много места, были под рукой, украшали помещение и к тому же не разбились? На эти вопросы читайте и смотрите ответы в нашей статье. Мы собрали несколько интересных вариантов хранения стеклянной посуды в доме.

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На подносе

Бокалы на подносе / Фото: pinterest

Если у вас креативная и эффектная посуда, которой не грех похвастаться перед гостями – расположите ее на видном месте. К примеру, выставьте на журнальном столике на подносе . Она привлечет внимание и будет всегда под рукой.

В коробке

Стаканы в упаковке / Фото: pinterest

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Небольшая кухня предполагает экономию места . Так что в этом случае стеклянные стаканы целесообразно хранить в коробке до прихода гостей. Можно даже использовать для этого родную упаковку – они останутся целыми и невредимыми, да и не займут лишнего пространства.

В органайзере

Органайзер для посуды / Фото: pinterest

Еще один компактный вариант хранения – сделать органайзер для посуды. Для этого выделите выдвижной ящик в кухонном шкафу и разбейте его на ячейки , в которые поместите стаканы и бокалы.

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В шкафу

Стаканы в кухонном шкафу / Фото: pinterest

Многие предпочитают рюмки и стаканы ставить на полку перевернутыми . Вода стекает, и внутри не оседает пыль. А в шкафу стеклянная посуда будет в большей безопасности.

На полке

Стаканы на полке / Фото: pinterest

Очень удобно хранить изящные бокалы на ножках в подвесном виде . Персонально для них можно даже оборудовать на кухне специальные полочки или рамки на видном месте – так они красиво смотрятся, лучше сохнут, и внутрь не попадает пыль.

В серванте

Посуда в серванте / Фото: pinterest

Красивой посуде – видное место. Классический способ хранения бокалов – в серванте. За стеклянными дверками мебели видно, что стоит внутри. Главное – соблюдать порядок на полках и расположить стаканы и фужеры так, чтобы их было удобно доставать.

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