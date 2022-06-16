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Как правильно хранить бокалы и стеклянные стаканы: идеи с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 июня, 18:36
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Красиво, практично и удобно: как и где держать стеклянную посуду в доме.

Если у вас в доме бывает много гостей, то вопрос правильного хранения стеклянной посуды для напитков очень актуален.

Как и где лучше всего расположить бокалы, стаканы, рюмки и фужеры, чтобы они не занимали много места, были под рукой, украшали помещение и к тому же не разбились? На эти вопросы читайте и смотрите ответы в нашей статье. Мы собрали несколько интересных вариантов хранения стеклянной посуды в доме.

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На подносе

Бокалы на подносе / Фото: pinterest
Бокалы на подносе / Фото: pinterest

Если у вас креативная и эффектная посуда, которой не грех похвастаться перед гостями – расположите ее на видном месте. К примеру, выставьте на журнальном столике на подносе . Она привлечет внимание и будет всегда под рукой.

В коробке

Стаканы в упаковке / Фото: pinterest
Стаканы в упаковке / Фото: pinterest

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Небольшая кухня предполагает экономию места . Так что в этом случае стеклянные стаканы целесообразно хранить в коробке до прихода гостей. Можно даже использовать для этого родную упаковку – они останутся целыми и невредимыми, да и не займут лишнего пространства.

В органайзере

Органайзер для посуды / Фото: pinterest
Органайзер для посуды / Фото: pinterest

Еще один компактный вариант хранения – сделать органайзер для посуды. Для этого выделите выдвижной ящик в кухонном шкафу и разбейте его на ячейки , в которые поместите стаканы и бокалы.

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В шкафу

Стаканы в кухонном шкафу / Фото: pinterest
Стаканы в кухонном шкафу / Фото: pinterest

Многие предпочитают рюмки и стаканы ставить на полку перевернутыми . Вода стекает, и внутри не оседает пыль. А в шкафу стеклянная посуда будет в большей безопасности.

На полке

Стаканы на полке / Фото: pinterest
Стаканы на полке / Фото: pinterest

Очень удобно хранить изящные бокалы на ножках в подвесном виде . Персонально для них можно даже оборудовать на кухне специальные полочки или рамки на видном месте – так они красиво смотрятся, лучше сохнут, и внутрь не попадает пыль.

В серванте

Посуда в серванте / Фото: pinterest
Посуда в серванте / Фото: pinterest

Красивой посуде – видное место. Классический способ хранения бокалов – в серванте. За стеклянными дверками мебели видно, что стоит внутри. Главное – соблюдать порядок на полках и расположить стаканы и фужеры так, чтобы их было удобно доставать.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить печенье. Также делились хитростями, как мыть деревянную посуду.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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