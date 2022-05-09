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Как правильно использовать кухонные губки и почему они разного цвета

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9 мая, 14:10
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Губки для мытья посуды имеют разный цвет не только для красоты.
Почему кухонные губки разного цвета и как ими мыть посуду
Почему кухонные губки разного цвета и как ими мыть посуду / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Мы так привыкли ко многим вещам в быту, что даже не задаемся вопросом, почему они выглядят определенным образом.

К примеру, самые обычные кухонные губки , которыми хозяйки моют посуду, имеют разный цвет. Многие думают, что это для красоты или же простой маркетинговый ход, поскольку их яркость привлекает внимание.

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У каждого цвета мочалки свое предназначение / Фото: freepik.com
У каждого цвета мочалки свое предназначение / Фото: freepik.com

Кроме того, возможность различать губки по цветам удобна, чтобы использовать их для разных целей : к примеру, мытья посуды после сырого мяса и рыбы, жирных кастрюль или овощей и корнеплодов.

Но оказывается, у градации в цветах есть еще одна важная функция. Так можно различать мочалки, которые имеют разную жесткость .

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Посудная губка состоит из двух частей – толстой и тонкой . Мягкий поролон хорошо мылится и создает пену, которая лучше обволакивает посуду во время мытья. А жесткий слой скотч-брайтон помогает справиться с более сильными загрязнениями.

Как различить губки по цветам

Зеленая губка – самая жесткая / Фото: freepik.com
Зеленая губка – самая жесткая / Фото: freepik.com

  • Зеленый скотч-брайтон – самый жесткий. С его помощью можно очистить с посуды пригоревшую или засохшую еду, застывший жир. Но стоит быть осторожнее, потому что есть риск повредить эмаль.
  • Коричневый или красный цвет – менее жесткий, но имеет абразивный материал, который легко удалит не очень сильные загрязнения.
  • Желтый цвет – эта губка наиболее деликатная и нежная. Нею можно мыть стеклянную, хрустальную, фарфоровую посуду со слабым загрязнением.

Ранее мы рассказывали, как стирать тюль, чтобы потом его не гладить. А еще вы можете посмотреть рекомендации, как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков.

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