Как правильно стирать в машинке любые виды тканей

Кухонные и банные полотенца, постельное белье стирайте при 60-ти градусах, а белые вещи – отдельно. Количество порошка и геля должно соответствовать инструкции на упаковке

Как правильно стирать в стиральной машине / Фото: pexels.com

Казалось бы, ничего сложного в процессе стирки вещей в машине нет. Но в этом деле важно не только сохранение цвета и текстуры ткани, а и выбор правильной температуры, количество порошка.

Ведь нам важно, чтобы вещь прослужила нам как можно дольше? Ниже – очень дельные советы от профессионального лайфхакера Alina Lifestyle.

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Как правильно стирать в стиральной машине

Стирка начинается с сортировки вещей. Сортировать их нужно на светлые, цветные, темные.

Отдельно отложите вещи для деликатной стирки – из шелка, кашемира, шерсти и вещи, которые стираются при высоких температурах – постельное белье, банные и кухонные полотенца, скатерти.

Температурный режим

Трикотаж, хлопок, лен и синтетику стирайте при 40-ка градусах / Фото: pexels.com

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Пастельное белье, кухонные и обычные полотенца, салфетки нужно стирать при 60-ти градусах.

Трикотаж, хлопок, лен и синтетику стираем при 40-ка градусах. При этом все цветные вещи нужно вывернуть наизнанку.

Белые вещи стираем тоже при 40-ка градусах и отдельно ото всех вещей.

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Если стираете блузки, рубашки, то используйте кондиционер, чтобы облегчить глажку. Но не нужно добавлять его, когда вы стираете спортивную одежду, чтобы не испортить текстуру ткани.

Нельзя использовать кондиционер при стирке детских вещей, чтобы не вызвать у ребенка аллергию.

Подушки, игрушки и детские пластиковые конструкторы стираются в наволочках или мешках для стирки. Стирать нужно при 30-ти градусах и на минимальных оборотах.

Количество порошка

Гель и порошок наливайте и насыпайте, согласно инструкции / Фото: instagram.com/viktoriya__kozlova/

Здесь стоит следовать четким указаниям, указанным на упаковке. Насыпать порошка или налить геля больше положенного – получить не чистую, а наоборот не выстиранную вещь.

Порошок может не вымыться, а оставить разводы или оказаться в швах.

Как убрать пятна от кофе, вина, томатной пасты, ягод

Пятна от кофе, кетчупа и вина поможет убрать средство для мыться посуды, от ягод – кипяток / Фото: Pinterest

Здесь стоит попробовать жидкость для мытья посуды. Добавьте немного на пятно и с помощью щетки замыть. Оставить на некоторое время, еще раз замыть и отправить в стиральную машину, добавив ваш пятновыводитель.

Следы от ягод можно попробовать вывести кипятком, сразу же налив его небольшое количество на пятно. Потом постирать вещь в машине.

Не забывайте протирать карман для порошка и кондиционера после каждой стирки. Раз в месяц доставайте его и тщательно мойте.

Резиновое кольцо на барабане вытирайте насухо и оставляйте машинку открытой, чтобы она просохла.