Как правильно убирать ТОП-5 самых грязных мест на кухне

Если вы считаете, что больше всего опасных бактерий в вашем доме накапливается в туалете, вы ошибаетесь.

Как убирать на кухне

Лето, жара, иногда хочется просто отдохнуть, а не, например, убирать в доме. И когда вы узнаете о пяти самых грязных местах на вашей кухне – точно захотите вымыть их прямо сейчас. Об этом дальше смотрите в сюжете Евгении Коваленко и Александра Хоменко в программе "Сегодня. Итоги "на канале" Украина ".

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Все слышали, но мало кто проверял чистоту полок в холодильнике, кухонных мочалок, полотенец, дощечек для овощей. Однако результаты специальных тестов удивляют даже опытных микробиологов.

На самом деле, всюду нас окружают триллионы бактерий. Они живут на нашем теле и внутри организма. Вредны не все. Большинство – помогает пищеварению и иммунитету. Однако могут представлять угрозу, когда их становится слишком много. Поможет регулярная уборка. Неужели большинство из нас делает это неправильно?

Как убирать грязные места на кухне: советы и лайфхаки

Лайфхак 1. Губки

Как убирать на кухне / Фото: Pinterest

На кухне первенство в рейтинге самых загрязненных вещей – губка для мытья посуды . В ее поры попадают остатки пищи, где во влажной среде быстро размножаются вредные микроорганизмы. Кухонную губку следует менять как можно чаще по мере загрязнения.

Желательно иметь отдельные губки – для посуды и раковины, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Стоит пользоваться целлюлозными губками, так как они разлагаются в природе.

Лайфхак 2. Раковина

Как прочистить раковину / Фото: Unsplash

Раковина – еще один опасный питомник бактерий, поэтому ее желательно хорошо мыть после каждого использования. В частности, золотистый стафилококк, который может вызвать заболевание кожи, а энтеробактерии могут вызывать различные кишечные заболевания.

Лайфхак 3. Полотенца

Как убирать на кухне / Фото: Pinterest

В рейтинге скрытых угроз также – кухонные полотенца . Оказывается, их нужно стирать почти каждый день. И не вытирать одним и тем же – руки, лицо, продукты и стол.

Лайфхак 4. Доски

Как ухаживать за разделочной доской / Фото: Pinterest

Тщательно мыть также нужно доски для нарезки. И они должны быть отдельными – для овощей и фруктов и сырого мяса с рыбой.

Важно выработать алгоритм: нарезали сырое мясо – вымыли руки, а потом уже касаетесь ко всем кухонным поверхностям.

Лайфхак 5. Холодильник

Как хранить сыр / Фото: Pinterest

Разграничивать сырые продукты от готовых – нужно и в холодильнике . Он тоже в топе мест, которые любят бактерии.

Яйца тоже не должны кататься по столу, а лежать в отдельной тарелке. И после того, как мы делаем, например, яичницу, также нужно помыть руки, потому что на поверхности яиц всегда присутствует кишечная палочка.

Специалисты также советуют менять повседневные привычки. К примеру, не есть за ноутбуком или с телефоном в руках, даже из-за напряженного графика.

Дезинфицировать телефон или клавиатуру можно антибактериальными средствами. Они пригодятся и во время обработки рук, но только тогда, когда нет доступа к воде с мылом. злоупотреблять антисептиками не стоит – они разрушают защитный слой кожи. Обычные правила гигиены – всегда актуальны.

Авторы: Котова Оксана, Коваленко Евгения.

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