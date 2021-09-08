Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Как хранить мороженое

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Дом

Как правильно вести конспекты

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 сентября, 17:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Учеба будет интереснее и проще, если изначально правильно вести конспект, записывать ключевое, помечать цветами и рисунками важное.
Как писать конспект
Как писать конспект / Фото: Коллаж: Сегодня

Конспект нужен и полезен везде, где бы вы ни учились: в школе, в университете, на курсах, при чтении учебников и других познавательных книг. Конспектирование помогает лучше зафиксировать полученную информацию в памяти и выуживать ее в нужный момент.

Читайте также:

Реклама

На первый взгляд, конспектировать несложно, нужно только записывать услышанную или прочитанную информацию. Однако такое копирование в тетрадь слово в слово не принесет пользы. Какой смысл просто переписать книгу?

Несколько полезных лайфхаков значительно облегчат жизнь учащихся и помогут вести по-настоящему качественные конспекты, в которых легко ориентироваться и находить всю информацию.

Как писать конспект: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Писать ключевое

Как вести конспект
Как вести конспект / Фото: Unsplash

Реклама

Внимательно слушайте (или читайте) лекцию и конспектируйте только самую важную информацию . Не нужно писать каждое слово – кроме физической усталости рук, нагромождения текста и страха не успеть за лектором, это ничего не принесет. Фиксируйте незнакомые слова и понятия, которые лучше всего отражают тему: имена, даты, примеры. Не стоит подробно писать то, что вы уже и так знаете.

  • Лайфхак 2. Сокращения

Как вести конспект
Как вести конспект / Фото: Unsplash

Полезно один раз потратить время на составление собственной системы сокращений и обозначений, к примеру, на обложке конспекта сделать ключ-расшифровку . Зато потом у вас будет значительно экономиться время на написание длинных слов. К примеру, "озн." вместо "означает", "ф-ция" вместо "функция". Также полезны аббревиатуры.

  • Лайфхак 3. Структурирование
Реклама

Как вести конспект
Как вести конспект / Фото: Unsplash

Чем нагляднее текст конспекта, тем легче в нем ориентироваться и проще запоминать. Ставьте даты лекций, записывайте темы и подтемы, делайте параграфы, пункты и списки. Для наглядности не лепите все в одну кучу, делайте отступы между строчками, соблюдайте поля. Чаще разбивайте текст на логические абзацы.

  • Лайфхак 4. Визуализация

Как вести конспект
Как вести конспект / Фото: Unsplash

Для оформления конспекта и большей понятности хорошо использовать графику, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, рамки. Человеческий мозг лучше воспринимает большой объем информации, если ее оформить более наглядно и разбавить сухой текст. Также полезно употреблять символы: различные стрелки и облачка, пометки на полях, восклицательные и вопросительные знаки.

  • Лайфхак 5. Цвета

Как вести конспект
Как вести конспект / Фото: Pixabay

Важные термины, основные тезисы, вопросы и примеры по тексту можно выделять маркерами или писать цветными ручками. Глазам намного легче будет ориентироваться в таком конспекте. Главное – не раскрашивайте записи, а выберите 3-4 основных цвета для пометок.

  • Лайфхак 6. Доработка

Как вести конспект
Как вести конспект / Фото: Unsplash

Сразу после занятия перечитайте конспект и, пока вы все помните, исправьте ошибки, заполните пробелы, допишите предложения. Задайте себе вопросы, что осталось непонятно, и обязательно найдите ответы в интернете или учебниках. Готовясь к занятиям, дорабатывайте свои записи , уточняйте детали, которые, возможно, пропустили или не поняли в прошлый раз. Перед следующей лекцией освежите в памяти прошлые занятия, пробежав глазами по конспекту.

Смотрите видео о детях, которые знают, что такое бизнес:

Ранее мы рассказывали, как сделать закладки для книг: ТОП-10 ярких идей с фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
6 - 12 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять