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Как правильно вытащить занозу: проверенные советы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 мая, 17:43
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Чем раньше достать занозу, тем у нее меньше шансов принести вам неприятности и боль
Как вытащить занозу
Как вытащить занозу / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Рубили дрова, пилили ветки, занимались деревьями на даче – и сами не заметили, как загнали занозу .

Деревянная щепка – наиболее частая причина такой неприятности, но заноза может быть и стеклянным осколком, и металлической стружкой, и шипом растения. Загнать ее очень просто, а вот извлекать бывает долго, болезненно и утомительно.

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Но и оставить нельзя, потому что инородный предмет в теле вызывает воспаление и нагноение. Как достать занозу правильно , читайте в нашей статье.

Как вытащить занозу пинцетом

Занозу можно извлечь пинцетом / Фото: pinterest
Занозу можно извлечь пинцетом / Фото: pinterest

Для этой манипуляции подойдет косметический пинцет. Нужно продезинфицировать лапки пинцета спиртом или антисептиком. Подцепите пинцетом кончик занозы, который видно из-под кожи. При этом старайтесь не сдавливать ткань вокруг занозы, чтобы не вогнать ее глубже. Аккуратно и крепко потяните занозу за кончик. Важно делать это под тем же углом, под которым она вошла в тело . В противном случае заноза может сломаться, и достать ее будет сложнее. Затем продезинфицируйте ранку.

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Как достать занозу иглой

Если заноза глубоко, поможет игла / Фото: pinterest
Если заноза глубоко, поможет игла / Фото: pinterest

Если вы загнали занозу глубоко под кожу так, что даже кончика не видно, ее можно вытащить с помощью иголки. Для этого инструмент также обработайте спиртом или антисептиком. Аккуратно и неглубоко введите конец иглы в то место, куда вошла заноза . Оттяните острием иглы кожу так, чтобы открылся край занозы, а затем растяните ее так, чтобы можно было извлечь инородный предмет. Концом иглы подцепите занозу и осторожно выталкивайте ее наружу. Не забудьте продезинфицировать больное место.

Как извлечь глубокую занозу распариванием

Распарьте ранку, и заноза выйдет легче/ Фото: pinterest
Распарьте ранку, и заноза выйдет легче/ Фото: pinterest

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Если заноза сидит глубоко и надежно, а ваши действия не приводят ни к чему, кроме боли, ее извлечение потребует немного больше времени. Распарьте кожу , поместив ее в горячую воду с добавлением сока алоэ или заваренной ромашки. Также хорошо работает солевой раствор. Подержите, как минимум, 20-30 минут, чтобы кожа хорошенько размякла. За это время заноза поднимется ближе к поверхности кожи, и ее получится легче достать иглой или даже пинцетом. После удаления занозы смажьте рану антисептиком и наложите пластырь или повязку.

Ранее мы делились проверенными методами, как правильно и безопасно вытащить клеща. А также давали советы дачникам, как эффективно бороться с сорняками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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