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Как применять соду в быту

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 июля, 20:45
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Чаще всего пищевую соду используют как разрыхлитель для теста. Но есть еще множество способов применения соды, о которых мало кто догадывается.
Пищевая сода: где применяется в быту
Пищевая сода: где применяется в быту / Фото: Pixabay

Обыкновенная пищевая сода просто незаменима на даче и в быту. Это известный разрыхлитель для теста, а еще отличное чистящее и отбеливающее средство, к тому же дешевое. Соду добавляют в тесто и напитки, ею чистят посуду и зубы, в ней замачивают белье и драгоценности. Где еще применяется сода в домашнем хозяйстве, читайте в нашей статье.

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Как применять соду: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Шампунь

Если в обычный шампунь добавить немного соды, такое средство получит отличный глубоко очищающий эффект и к тому же будет легче смываться с волос.

  • Лайфхак 2. Запахопоглотитель

Сода способна впитывать запахи , в том числе неприятные. Поместите пищевую соду в холодильник, и она возьмет на себя сильные запахи продуктов. А мешочки с содой в обуви избавят ее от специфического запаха и сработают как противогрибковое средство.

  • Лайфхак 3. Освежитель

Если смешать 1 ст. ложку соды с несколькими каплями любимого эфирного масла и влить смесь в емкость-распылитель с дистиллированною водой, у вас выйдет приятный освежитель воздуха.

  • Лайфхак 4. Пятновыводитель

Многие хозяйки в процессе стирки добавляют в воду немного пищевой соды, а также пользуются нею во время замачивания . Сода избавляет вещи даже от въевшихся пятен и делает цвета ярче.

  • Лайфхак 5. Чистящее средство

Также пищевая сода – отличное натуральное средство , которое справляется с жиром и остатками пищи в кастрюлях, сковородках и другой посуде. Ее можно добавить к посудному средству или же использовать в чистом виде.

  • Лайфхак 6. Скраб для кожи

Соду применяют в качестве отшелушивающего средства . Она убирает омертвевшие клетки и поддерживает защитный барьер кожи. Из соды и воды нужно сделать пастообразную массу, нанести на кожу и аккуратно массировать кончиками пальцев круговыми движениями, после чего смыть скраб прохладной водой.

  • Лайфхак 7. Чистка украшений

Возьмите три части соды и одну часть воды , замесите пасту, а затем бинтиком или спонжем протрите серебро и смойте водой. Оно заблестит, как новое.

Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:

Ранее мы рассказывали, как с помощью соды можно вырастить сладкие помидоры.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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