Как сделать детские игрушки из подручных средств: ТОП-10 прикольных идей с фото

Чтобы занять ребенка на целый день, необязательно покупать дорогостоящие игрушки – их можно сделать самим из копеечных средств.

Детские игрушки и развлечения из подручных средств / Фото: Коллаж: Сегодня

Увлекательные, смешные, прикольные, познавательные, милые игрушки и развлечения можно сделать из того, что находится в каждом доме под руками, а часто – просто летит в мусор. Главное – проявить креативность и фантазию. А еще очень полезно и весело заниматься этим вместе с детьми.

Реклама

Мы подобрали множество идей развлечений для задумчивых умников и шумных непосед. Смотрите, читайте, вдохновляйтесь и творите вместе с детьми.

Как сделать детские игрушки: лайфхаки

Лайфхак 1. Кукольные ложки

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Из одноразовых разноцветных пластиковых ложечек можно сделать целый театр артистов или детский сад. Из плотного картона или фетра вырежьте костюмчики и руки куклам, а из пряжи соорудите прически.

Лайфхак 2. Голодные прищепки

Реклама

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Нарисуйте прикольных лягушек, ящерок, динозавров или других животных. Разрежьте их по линии рта. Каждую половинку наклейте на деревянные прищепки. Голодный зверь готов!

Лайфхак 3. Игрушка из носка

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Реклама

Очень просто мягкую игрушку можно сделать из носка. Если времени много – покреативьте с выкройкой и шитьем. Но при желании вам хватит пары минут, чтобы детский носочек наполнить холлофайбером или рисом, перевязать в двух местах, прикрепить пуговки-глазки и оформить ушки.

Лайфхак 4. Корзина-ловушка

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Из большой пластиковой бутылки сделайте корзинку-улавливатель. Сбоку прорежьте рот, оклейте его яркой бумагой и прикрепите глазки. А попадать в такую ловушку можно шариками из пинг-понга или скрученной в тугой комочек фольгой от конфет.

Лайфхак 5. Эмоциональный стаканчик

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Возьмите два белых картонных стаканчика. На первом сделайте прорезь в форме лица куклы и нарисуйте ей прическу. А на втором по кругу изобразите разные эмоции: смех, радость, грусть, подмигивание. Теперь вставьте второй стаканчик в первый и прокрутите: кукла покажет свое настроение.

Лайфхак 6. Роботы

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Пластиковая посуда – отличный материал для творчества. Бутылки возьмите за основу туловища, а из нанизанных пробок получаются руки и ноги, которые шевелятся и крутятся во все стороны.

Лайфхак 7. Машины

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Также из пластиковых емкостей можно сделать целый парк машин. Причем, они могут ездить, потому что у них крутятся колеса. На таком транспорте малыш перекатает все свои игрушки.

Лайфхак 8. Микроскоп

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Чтобы ребенок притих на какое-то время, нужно сфокусировать на чем-то его внимание. На помощь придет микроскоп, сделанный из подручных средств: пластиковой бутылки и картонной втулки от полотенец. А изучать можно все что угодно.

Лайфхак 9. Картонный город

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Не выбрасывайте картонные ящики! Это замечательный материал для детского строительства и неисчерпаемой фантазии. Стоит только начать, и вскоре у вас не хватит кукол, чтобы заселить их в такой огромный город. При желании можно построить домик и для юного "архитектора".

Лайфхак 10. Бытовая техника

Как сделать игрушки / Фото: Pinterest

Родителям необязательно тратиться на дорогие игрушки, имитирующие настоящую бытовую технику – деньги пригодятся для серьезных покупок в дом. А роль холодильника, стиралки и плиты запросто выполнят картонные коробки. Немного креатива – и на плите с сияющими CD-конфорками у юной хозяйки уже варится обед.

Смотрите видео о детях, которые рассуждают о популярности:

Ранее мы рассказывали, как красиво завязывать шнурки: пошаговая инструкция с фото.