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Как сделать эффектные украшения для дома на Хэллоуин за две минуты

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
18 октября, 19:48
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Лучшие идеи с фото, как декорировать дом на Хэллоуин-2021 просто, эффектно и очень быстро.
Как украсить дом на Хэллоуин
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун Хэллоуина-2021, который наступит 31 октября , мы расскажем вам, как быстро украсить дом. Для этого вам не понадобится ничего менять кардинально в своем интерьере. Достаточно лишь нескольких штрихов.

Многие люди часто оставляют украшение дома к празднику на последний день или даже часы. Если вы вдруг решите прихода гостей создать в доме атмосферу страшного праздника , загляните в наши лайфхаки, просмотрите фото и возможно, вы вдохновитесь на собственные творческие идеи.

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Как сделать украшения на Хэллоуин: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Листья

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Самые обыкновенные осенние листья послужат прекрасным украшением на праздник. Причем, получается необыкновенно просто и очень эффектно, сразу же создавая атмосферу Хэллоуина в комнате. Обмокните листья в белую краску – это будут приведения. А из черной – появятся вампиры. Нарисуйте лица, и декор готов.

  • Лайфхак 2. Свечи

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

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Над белой свечей нагрейте восковой карандаш красного цвета и накапайте на поверхность. Такие кровавые подтеки смотрятся очень устрашающе.

  • Лайфхак 3. Светильники

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Вот такие милые мумии получаются из баночек из-под любимого конфитюра . Сделайте несколько витков бинтом, приклейте глазки, а внутри зажгите свечи таблетки.

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  • Лайфхак 4. Летучие мыши

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Эти крылатые символы тьмы – неиссякаемая тема для украшения дьявольских праздников. Летучие мыши вырезаются по трафарету из черной бумаги – чем больше, тем лучше. Затем сгибаются посередине. А украшать ими можно буквально все – от потолка и занавесок до бокалов для спиртного.

  • Лайфхак 5. Глаза

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Предлагаем вам в мистическую ночь оживить все предметы в доме и даже на улице. Просто прикрепите глаза и улыбки на стены, мебель, скатерть, двери и даже кусты и деревья. Это выглядит эффектно.

  • Лайфхак 6. Витражи

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Атмосферность Хэллоуина подчеркнут витражи на окнах и дверях. Вы только представьте, какие тени получаются от таких рисунков: днем внутри дома от солнца, а ночью, наоборот – на улице от комнатного освещения из окон.

  • Лайфхак 7. Камин

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

В доме есть камин? Даже если нет, то обязательно сделайте его из ящиков или пенопласта. А затем надежно заколотите картонными досками , чтобы к вам не пробрались потусторонние монстры.

  • Лайфхак 8. Паук

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Сюрприз для арахнофобов , от которого кровь стынет в жилах. Растяните нитки в виде паутины на входе или рядом. Если у вас есть чуть больше времени, тогда можете испытать себя в роли паука и сплести паутину.

  • Лайфхак 9. Тыква

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest
Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Вот как можно сделать главный символ Хэллоуина по ускоренной программе. Склейте между собой несколько оранжевых полосок для квиллинга . Посередине они должны быть короче, а по краям – длиннее. Сверху оформите хвостик и развесьте по комнате.

Ранее мы рассказывали, как сделать фотозону на Хэллоуин: чертова дюжина креативных идей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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