Как сделать игрушки для кота: ТОП-10 прикольных идей

Играя с котом, вы не только развлечете домашнего любимца, но и сами забудете о проблемах и собственном плохом настроении.

Как сделать веселые игрушки для кота / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы дома никто не скучал – ни животные, ни хозяева, сделайте для них интересные и прикольные игрушки из подручных средств. Не только котята, но и солидные взрослые звери обрадуются такому времяпровождению и вспомнят свое детство. Да и вам будет веселее.

Как сделать игрушки для кота: лайфхаки

Лайфхак 1. Перья

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Реклама

Кот по природе – хищник, а потому просто обожает перья во всех их проявлениях . Можете закрепить несколько длинных перьев в картонной втулке и можете быть уверены – через какое-то время кот их обязательно извлечет оттуда.

Лайфхак 2. Подвеска

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Свяжите подвеску в виде пружинки с шариком-погремушкой на конце и поцепите на дверную ручку , чтобы она вертелась, и кот мог ее достать, но не снять лапой. Его восторгу не будет предела.

Реклама

Лайфхак 3. Ключи

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Если вам надоело ежедневно обновлять порванные, растрепанные и убитые в хлам игрушки, можете сделать более долгоиграющий вариант, который не поддастся острым когтям и еще не скоро выйдет из строя. Возьмите ненужные ключи и развесьте их на веревочке.

Лайфхак 4. Ленты

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Реклама

Ленточки, веревочки, тесемочки разных мастей и структуры, привязанные на такую конструкцию – вот счастье для кота! Когда он будет проходить под ними, они зацепят его по спине и вызовут живой интерес. Следите только, чтобы они не были слишком длинными, и животное в них не запуталось.

Лайфхак 5. Удочка

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Хотите принять участие в кошачьих развлечениях и даже управлять процессом? Тогда сделайте игрушку в виде удочки: на конец лозинки привяжите нитку с бумажкой или помпончиком на конце и "выуживайте" своего красавца из дальнего угла.

Лайфхак 6. Когтеточка

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Нарежьте полосок из гофрокартона из ящика. Скрутите их потуже по спирали, скрепляя скотчем. Получится отличная точилка для острых когтей. Только потом готовьтесь усиленно пылесосить комнату.

Лайфхак 7. Мышки

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Из плотной фетровой ткани можно сшить своему любимцу мышку, и даже не одну. Если хотите, чтобы она стала его любимой игрушкой, спрячьте внутрь наполнителя гранулу сухого кошачьего корма . Он учует его даже через все складки ткани.

Лайфхак 8. Клубок

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Из старой ненужной одежды можно сделать обновку для животного. Отрежьте рукава или возьмите пояс, свяжите тугими узлами , бросьте коту и покатайте по полу – уж он-то найдет ему применение.

Лайфхак 9. Черный ящик

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

"Черный" – не потому, что так раскрашен, а потому что полон неожиданностей для кота . Вам понадобится коробка, в которой нужно нарезать много дырок по размеру кошачьей лапы. А внутрь набросайте шарики от пинг-понга или другую мелочевку, которую можно катать, но нельзя достать.

Лайфхак 10. Каштаны

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Гладкие, гремучие и отлично летают по полу ! Вам даже делать ничего не нужно – природа все придумала за вас. Просто соберите несколько каштанов, желудей, шишек и сложите в высокую емкость с бортиками. Не удивляйтесь, если потом найдете эти игрушки на полу.

Ранее мы рассказывали, как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц.