Как сделать игрушки для кота: ТОП-10 прикольных идей

Чтобы дома никто не скучал – ни животные, ни хозяева, сделайте для них интересные и прикольные игрушки из подручных средств. Не только котята, но и солидные взрослые звери обрадуются такому времяпровождению и вспомнят свое детство. Да и вам будет веселее.
Как сделать игрушки для кота: лайфхаки
- Лайфхак 1. Перья
Кот по природе – хищник, а потому просто обожает перья во всех их проявлениях . Можете закрепить несколько длинных перьев в картонной втулке и можете быть уверены – через какое-то время кот их обязательно извлечет оттуда.
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- Лайфхак 2. Подвеска
Свяжите подвеску в виде пружинки с шариком-погремушкой на конце и поцепите на дверную ручку , чтобы она вертелась, и кот мог ее достать, но не снять лапой. Его восторгу не будет предела.
- Лайфхак 3. Ключи
Если вам надоело ежедневно обновлять порванные, растрепанные и убитые в хлам игрушки, можете сделать более долгоиграющий вариант, который не поддастся острым когтям и еще не скоро выйдет из строя. Возьмите ненужные ключи и развесьте их на веревочке.
- Лайфхак 4. Ленты
Ленточки, веревочки, тесемочки разных мастей и структуры, привязанные на такую конструкцию – вот счастье для кота! Когда он будет проходить под ними, они зацепят его по спине и вызовут живой интерес. Следите только, чтобы они не были слишком длинными, и животное в них не запуталось.
- Лайфхак 5. Удочка
Хотите принять участие в кошачьих развлечениях и даже управлять процессом? Тогда сделайте игрушку в виде удочки: на конец лозинки привяжите нитку с бумажкой или помпончиком на конце и "выуживайте" своего красавца из дальнего угла.
- Лайфхак 6. Когтеточка
Нарежьте полосок из гофрокартона из ящика. Скрутите их потуже по спирали, скрепляя скотчем. Получится отличная точилка для острых когтей. Только потом готовьтесь усиленно пылесосить комнату.
- Лайфхак 7. Мышки
Из плотной фетровой ткани можно сшить своему любимцу мышку, и даже не одну. Если хотите, чтобы она стала его любимой игрушкой, спрячьте внутрь наполнителя гранулу сухого кошачьего корма . Он учует его даже через все складки ткани.
- Лайфхак 8. Клубок
Из старой ненужной одежды можно сделать обновку для животного. Отрежьте рукава или возьмите пояс, свяжите тугими узлами , бросьте коту и покатайте по полу – уж он-то найдет ему применение.
- Лайфхак 9. Черный ящик
"Черный" – не потому, что так раскрашен, а потому что полон неожиданностей для кота . Вам понадобится коробка, в которой нужно нарезать много дырок по размеру кошачьей лапы. А внутрь набросайте шарики от пинг-понга или другую мелочевку, которую можно катать, но нельзя достать.
- Лайфхак 10. Каштаны
Гладкие, гремучие и отлично летают по полу ! Вам даже делать ничего не нужно – природа все придумала за вас. Просто соберите несколько каштанов, желудей, шишек и сложите в высокую емкость с бортиками. Не удивляйтесь, если потом найдете эти игрушки на полу.
Ранее мы рассказывали, как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц.