Как сделать китайский фонарик со свечкой: лайфхак с фото

Хотите встретить Китайский Новый год-2022 по всем правилам? Ну, почти по правилам. Во всяком случае, вам по силам декорировать комнату горящими китайскими фонариками с живым огнем – это так символично!
Изготовить такой новогодний атрибут очень просто и быстро. Запаситесь цветной бумагой и свечкой-таблеткой . А пустая пластиковая бутылка найдется в каждом доме.
Как сделать китайский фонарик: лайфхак
- Как сделать китайский фонарик: шаг 1.
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Возьмите пластиковую бутылку и аккуратно срежьте верхнюю часть , чтобы получился не слишком высокий цилиндр.
- Как сделать китайский фонарик: шаг 2.
Лист плотной цветной бумаги сложите пополам . Его длина должна быть чуть больше диаметра бутылки, а ширина – на 2-3 см шире высоты бутылки.
- Как сделать китайский фонарик: шаг 3.
Со стороны краев отогните небольшую полоску .
- Как сделать китайский фонарик: шаг 4.
С помощью линейки отмерьте и прочертите полоски шириной примерно 1,5 см .
- Как сделать китайский фонарик: шаг 5.
По прочерченным линиям делайте надрезы со стороны сгиба, не доходя до самого конца.
- Как сделать китайский фонарик: шаг 6.
Разверните бумагу и по ее краям наклейте двусторонний скотч .
- Как сделать китайский фонарик: шаг 7.
Аккуратно приклейте бумагу к верхней части подготовленной бутылки.
- Как сделать китайский фонарик: шаг 8.
Аналогично приклейте бумагу по низу бутылки, слегка приподнимая , чтобы получился фонарик.
- Как сделать китайский фонарик: шаг 9.
Из той же бумаги вырежьте и приклейте ручку для фонарика шириной 1,5 см .
- Как сделать китайский фонарик: шаг 10.
Поместите внутрь свечу-таблетку и зажгите с помощью соломинки. Будьте аккуратны с огнем и соблюдайте технику безопасности!
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