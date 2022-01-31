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Как сделать китайский фонарик со свечкой: лайфхак с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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31 января, 18:30
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На Китайский Новый год один из главных атрибутов – это фонарик, который можно сделать за считанные минуты.
Как сделать китайский фонарик: пошаговая инструкция с фото
Как сделать китайский фонарик: пошаговая инструкция с фото / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Хотите встретить Китайский Новый год-2022 по всем правилам? Ну, почти по правилам. Во всяком случае, вам по силам декорировать комнату горящими китайскими фонариками с живым огнем – это так символично!

Изготовить такой новогодний атрибут очень просто и быстро. Запаситесь цветной бумагой и свечкой-таблеткой . А пустая пластиковая бутылка найдется в каждом доме.

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Как сделать китайский фонарик: лайфхак

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 1.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

Возьмите пластиковую бутылку и аккуратно срежьте верхнюю часть , чтобы получился не слишком высокий цилиндр.

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 2.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

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Лист плотной цветной бумаги сложите пополам . Его длина должна быть чуть больше диаметра бутылки, а ширина – на 2-3 см шире высоты бутылки.

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 3.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

Со стороны краев отогните небольшую полоску .

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  • Как сделать китайский фонарик: шаг 4.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

С помощью линейки отмерьте и прочертите полоски шириной примерно 1,5 см .

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 5.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

По прочерченным линиям делайте надрезы со стороны сгиба, не доходя до самого конца.

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 6.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

Разверните бумагу и по ее краям наклейте двусторонний скотч .

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 7.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

Аккуратно приклейте бумагу к верхней части подготовленной бутылки.

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 8.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

Аналогично приклейте бумагу по низу бутылки, слегка приподнимая , чтобы получился фонарик.

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 9.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

Из той же бумаги вырежьте и приклейте ручку для фонарика шириной 1,5 см .

  • Как сделать китайский фонарик: шаг 10.

Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest
Как сделать китайский фонарик / Фото: pinterest

Поместите внутрь свечу-таблетку и зажгите с помощью соломинки. Будьте аккуратны с огнем и соблюдайте технику безопасности!

Ранее мы рассказывали, что подарить на Китайский Новый год-2022 и как правильно преподнести подарок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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