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Как сделать кормушку для птиц: ТОП-10 замечательных идей с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
7 декабря, 16:34
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Поддержите птиц в голодную зиму, и они отзовутся весной, помогая бороться с вредителями в ваших садах.
Как сделать кормушку для птиц
Как сделать кормушку для птиц / Фото: Коллаж: Сегодня

Зима – тяжелое время не только для людей. Пропитания часто не хватает птицам , особенно если наступает снежный сезон. Заботясь о пернатых, вы заодно можете оживить и украсить свой участок, который зимой выглядит скучно и уныло.

Кроме традиционного домика, есть еще масса интересных и оригинальных решений, как сделать и оформить птичьи кормушки . Обязательно привлекайте детей к творческому процессу, любви к природе и заботе о братьях наших меньших. А мы собрали для вас множество фотографий.

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Готовя птицам угощения, не забывайте, что не вся еда для них полезна . Они обрадуются семенам и злакам, хлебным крошкам, ягодам, фруктам, измельченным орехам и даже салу. Но не нужно давать пернатым жареные семечки, соленые и копченые продукты.

Как сделать кормушку для птиц: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Гирлянды

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Нанижите угощения на веревку . Подойдут кусочки фруктов, ягоды, попкорн, несоленое сало и другие угощения. Развесьте полученную гирлянду на ветках, закрепив концы, чтобы птицы не запутались в нитках.

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  • Лайфхак 2. Фрукты

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Чтобы долго не заморачиваться и не мусорить, просто нанижите фрукты на пустые ветви деревьев. Получится нарядный зимний сад, к тому же привлекательный для пернатых. Для удобства поедания сделайте надрезы на твердых плодах.

  • Лайфхак 3. Бутылка

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

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Из пластиковой посуды можно сделать практичную кормушку по принципу невыливайки . Наполните бутылку семенами. Возле горлышка сделайте прорези и прикрутите еще тарелку, больше по диаметру, чем бутылка. В нее по мере опустения будет высыпаться корм.

  • Лайфхак 4. Корзиночки

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Из плотных половинок плодов получаются нарядные и сытные корзиночки для птиц. Вам пригодятся тыковки небольшого размера, кокосы, а также апельсины или грейпфруты. Извлеките мякоть, проденьте по бокам четыре нитки для большей устойчивости, насыпьте семена и развесьте на ветки.

  • Лайфхак 5. Картонные втулки

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Цилиндры от туалетной бумаги , кухонных полотенец и пергамента часто бывают просто незаменимы. На этот раз – в качестве простой кормушки. Мучным или крахмальным клейстером обмажьте втулку для липкости и обмокните ее в семена. Вставьте палочку, чтобы птицам было где сидеть, и цепляйте на ветку.

  • Лайфхак 6. Крышки

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Вот такая несложная подвесная конструкция из ненужных крышек защитит птичий корм от намокания и снега.

  • Лайфхак 7. Колготы

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Старые колготы с крупной сеткой можно отлично применить для подкормки голодных пернатых. Насыпьте в них мелкие семена, которые птицы смогут выклевывать через ячейки.

  • Лайфхак 8. Тетрапак

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Домик из тетрапака защитит и птиц, и корм от снега. Достаточно сделать два отверстия по бокам и оставить бортики, чтобы корм не высыпался. А еще проделайте в дне несколько дырочек, чтобы оттуда могла вытекать попавшая вода.

  • Лайфхак 9. Подвесные блоки

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Скрепить корм, чтобы он не рассыпался, можно с помощью растопленного свиного сала . Воткните внутрь веревку, которая послужит петелькой. Застывая, жир приобретет нужную вам форму. А синицы за такое угощение поблагодарят.

  • Лайфхак 10. Новогодняя елка

Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest
Как сделать кормушку для птиц / Фото: pinterest

Нарядите елку во дворе на одной, а сразу несколькими кормушками . Пусть праздник наступит не только у людей, но и у пернатых. А вы сможете порадоваться и нарядной елочке в саду за окном, и радостному щебету сытых и довольных жизнью птиц!

Ранее мы рассказывали, как украсить блюда на Новый год Тигра 2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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