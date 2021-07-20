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Как сэкономить место на сушилке белья: полезные лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 июля, 10:20
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Как правильно пользоваться сушилкой и вешать белье, чтобы поместилось больше вещей, и они быстрее сохли не только в жару
Как сушить белье / Коллаж Сегодня
Как сушить белье / Коллаж Сегодня / Фото: Сегодня

Жарким летним днем постиранное белье сохнет практически мгновенно. И не имеет особого значение, как оно развешено. Но вот в менее жаркую и более сырую погоду вопрос сушки белья для многих становится актуальным, особенно в квартире, где не так-то много места для этого процесса.

В малогабаритных помещениях удобно пользоваться компактными сушилками, которые раскладываются в нужный момент, а когда не используются – просто убираются, освобождая пространство.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков

Главный показатель, который поможет правильно высушить белье – это, конечно же, быстрота высыхания. Чем скорее вещи станут сухими, тем меньше они будут сыреть и приобретать неприятный запах, тем приятнее будет их носить.

Как экономно развесить белье на сушилке: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Больше веревок

Как сушить белье
Как сушить белье / Фото: Pinterest

Если вы пользуетесь компактной сушилкой, постарайтесь закрепить на ней дополнительные веревки, чтобы повесить как можно больше вещей. Есть множество видов сушилок для белья: напольные удобны тем, что их можно поставить в любое место, а потолочные часто применяют на балконе или в ванной – они располагаются высоко и никому не мешают.

  • Лайфхак 2. Чередование

Широкая вещь, прицепленная двумя прищепками на веревке, посередине обычно провисает. Для экономии места в это "окошко" можно повесить какую-нибудь мелочевку: трусы, носки, платочки и т.д.

  • Лайфхак 3. Меньше слоев

Как сушить белье
Как сушить белье

Важно располагать белье на веревке как можно более тонким слоем с минимальным количеством складок и заломов. Так оно будет меньше касаться висящих по соседству вещей и высохнет быстрее.

  • Лайфхак 4. По всей длине

Также не следует сдвигать вещи в кучу – наоборот, растяните их на веревке по всей длине. Это только кажется, что много белья, густо навешенного на веревку, сэкономит вам место. Такая стирка будет сохнуть долго и приобретет не слишком приятный запах.

  • Лайфхак 5. Вешалки

Как сушить белье
Как сушить белье / Фото: Pinterest

Сэкономить место на небольшой веревке помогут плечики. На них вы сможете повесить вещи не вдоль по длине сушилки, а перпендикулярно. Так поместится гораздо больше вещей. А чтобы они не нагромождались друг на друга, зафиксируйте их прищепками на веревке.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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