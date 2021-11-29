Как собрать ртуть, если разбился градусник

Если разлилась ртуть, важно удалить людей и животных из помещения и открыть окно, но нельзя пользоваться веником и пылесосом.

Как безопасно собрать ртуть / Фото: Коллаж: Сегодня

Что делать и как правильно действовать, если у вас разбился ртутный градусник ? Ведь ртутные пары небезопасны для здоровья людей, и важно побыстрее собрать ртуть. Но как это сделать быстро и безопасно? Читайте в наших лайфхаках.

Неприятность заключается еще и в том, что ртуть очень текуча , мельчайшие шарики могут попасть в щели на полу, под плинтус, в ковер и оставаться там, испаряясь и отравляя воздух и ваш организм.

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Если ртути разлилось больше, чем содержится в одном градуснике, следует немедленно вызывать специалистов .

Как безопасно убрать ртуть: лайфхаки

Лайфхак 1. Свежий воздух

Как собрать ртуть / Фото: pinterest

Сразу же удалите из комнаты людей и животных, откройте окно , чтобы проветрить помещение и остудить воздух. Летом лучше включить кондиционер. Но при этом закройте дверь, чтобы сквозняк не разнес пары ртути в другие комнаты.

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Лайфхак 2. Защита

Как собрать ртуть / Фото: pinterest

Для защиты на лицо наденьте марлевую маску, смоченную в растворе соды . Наденьте на ноги бахилы или полиэтиленовые пакеты, а на руки – резиновые перчатки .

Лайфхак 3. Соберите ртуть

Как собрать ртуть / Фото: pinterest

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С помощью газеты или ваты, смоченной в растворе марганцовки, соберите шарики ртути на лист бумаги. Для самых мелких шариков вам может пригодиться скотч или лейкопластырь . Из щелей ртуть можно выкатить ватными палочками. Также можно воспользоваться медицинской грушей, которую затем выкинуть. Нельзя собирать ртуть пылесосом или веником .

Лайфхак 4. Куда собрать ртуть

Как собрать ртуть / Фото: pinterest

Приготовьте стеклянную банку, наберите туда воды или раствор марганцовки. В нее поместите собранную ртуть, плотно закройте крышкой и временно поставьте в место, где нет прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Лайфхак 5. Дезинфекция помещения

Как собрать ртуть / Фото: pinterest

Место, где разлилась ртуть, обработайте концентрированным раствором хлорки, марганцовки, или соды с хозяйственным мылом .

Лайфхак 6. Утилизация ртути

Как собрать ртуть / Фото: pinterest

Банку с собранной ртутью сдайте специалистам демеркуризационного центра . Нельзя выбрасывать ртуть в мусор, выливать в унитаз или на улицу – это приведет к новым загрязнениям.

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