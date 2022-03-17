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Как согреться в холодной квартире: ТОП-12 практичных советов

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17 марта, 10:20
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Пройдитесь по всем пунктам – вы наверняка устраните утечку тепла из дома, и у вас станет заметно теплее.
Как согреться в холодной квартире
Как согреться в холодной квартире / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что зима уже закончилась, и синоптики обещают наступление долгожданного тепла, люди мерзнут во многих домах . Ситуация усугубляется еще и военными действиями, потому что происходят аварии и сбои в поставке тепла и газа в квартиры.

Чтобы обогреться, приходится включать дополнительные источники тепла, но это в результате выльется в цепочку нулей в платежках. Однако есть несложные способы, как можно экономно и рационально согреться в квартире.

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Как согреться в холодном жилье: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Окна днем

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash
Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

Гардины и шторы на окнах – это не только украшение, но и серьезный отопительный прибор, если уметь им правильно пользоваться. В светлое, а особенно солнечное время откройте шторы и поднимите жалюзи, чтобы впустить свет в дом. Солнечный свет , попадая в комнату, отображается от светлых стен и рассеивается по всему помещению, что добавляет пару градусов тепла.

  • Лайфхак 2. Шторы на ночь

А вот с наступлением сумерек окна, наоборот, следует закрыть тканью, причем желательно в два слоя, через которые тепло будет уходить намного медленнее. Вам пригодятся не только шторы, но и старые покрывала , которыми можно завесить окна.

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  • Лайфхак 3. Оклейка окон

Заклеивая окна от обстрелов, проверьте их состояние и при необходимости закройте щели в оконных рамах . Аналогично проверьте на наличие щелей входные двери. Так вы уберете причину сквозняков и сохраните тепло, вытекающее наружу.

  • Лайфхак 4. Ковер

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash
Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

Постелите пушистый ковер на весь пол или, как минимум, возле кровати и разверните дорожки там, где вы ходите. Дополнительный слой ткани на полу сделает его теплее.

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  • Лайфхак 5. Батареи

Если отопление в квартире работает, то слой фольги между батареей и стеной поможет отразить и удержать значительную часть тепла, которая обычно уходит через бетонную стену.

  • Лайфхак 6. Ванная

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash
Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

После теплого душа оставляйте дверь в ванную открытой, чтобы тепло разошлось по коридору. Теплый влажный воздух от горячей воды поможет поднять температуру в соседних помещениях.

  • Лайфхак 7. Вентиляция

Прикройте вентиляционные каналы. Только не делайте этого, когда готовите на газу, и не оставляйте надолго закрытыми, особенно на ночь. Их можно оборудовать специальными дверцами или куском картона .

  • Лайфхак 8. Духовка

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash
Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

После использования духовки не спешите ее закрывать. Открытая дверца подарит дополнительные градусы тепла вашему жилью. Только обязательно проследите, чтобы от этого не травмировались дети и домашние животные.

  • Лайфхак 9. Одежда

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash
Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

Помните простое плавило: два слоя тонкой одежды лучше, чем один толстый . Между слоями ткани задерживается воздух, который отлично удерживает тепло вашего тела и не дает вам быстро замерзнуть. Также не забывайте о носках на ноги и тапочках. А в доме разбросайте теплые пледы по диванам и креслам. Замерзли – сразу же кутайтесь.

  • Лайфхак 10. Напитки

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash
Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

После того, как вы укутались, выпейте что-то горячее . Это может быть бульон, чай, кофе, горячий шоколад и другие теплые жидкости, в том числе глинтвейн. Чтобы напитки дольше оставались горячими, пользуйтесь термосом или грелкой для чайника.

  • Лайфхак 11. Движение

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash
Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

Холод в доме – подходящее время, чтобы заняться физкультурой . Потратьте несколько минут на приседания, отжимания от пола, скакалку или просто танцы. Уборка квартиры с активным маханием веником и шваброй тоже подойдет. Упражнения разгоняют кровь, а это согревает, да к тому же делает фигуру более изящной – как раз то, что нужно к лету.

  • Лайфхак 12. Кровать

На время сна обеспечьте себя теплым одеялом , а лучше двумя. Еще одно желательно постелить поверх матраса. Перед сном можно прогреть постель феном. И не забудьте про грелку в ноги. Кстати, неплохой вариант – греться с домашним животным. А еще лучше – с любимым человеком.

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