Как стереть ручку, если нет ластика

Нежелательную надпись на листе бумаги можно удалить несколькими способами – и механическими, и с помощью химии

Как стереть нежелательные записи / Фото: Коллаж: Сегодня

От ошибок и описок не застрахованы ни взрослые, ни школьники. Неправильную букву, цифру и другую помарку, сделанную в тетрадке ручкой или карандашом, можно удалить разными способами. Тогда не придется переделывать вагон работы и переписывать начисто испорченный лист.

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Проще всего стереть резинкой надпись, сделанную карандашом. Но даже без ластика можно исправить нежелательные надписи, при этом следов практически не останется. Как это сделать – читайте наши лайфхаки.

Как ликвидировать следы ручки на бумаге: лайфхаки

Лайфхак 1. Корректор

Как стереть ручку

Самый простой и популярный способ скрыть нежелательную надпись – нанести на нее корректирующую жидкость. Но имейте в виду, что корректор незаметен только на белой бумаге и не всегда применим в документах.

Лайфхак 2. Лезвие

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Как стереть ручку / Фото: Pixabay

Вам понадобится острое лезвие. Надпись должна быть сухой, иначе размажется. Чтобы не сделать дырку и меньше травмировать волокна бумаги, лезвие нужно держать перпендикулярно к листу или даже слегка под уклоном и делать поглаживающие движения , соскабливая следы пасты. Важно все время сдувать образовавшуюся пыль, чтобы она не втиралась в бумагу и не загрязняла ее.

Лайфхак 3. Наждачная бумага

Как стереть ручку / Фото: Pinterest

Похожее действие на следы от пасты оказывает наждачная бумага. Возьмите наждачку мелкой зернистости и аккуратно потрите надпись – так вы избавитесь от верхнего слоя чернил. Важно, чтобы паста была полностью высохшей.

Лайфхак 4. Ацетон

Как стереть ручку. Фото: скриншот из YouTube/KremShow

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Возьмите пипетку, ватную палочку или зубочистку, в зависимости от размеров удаляемых символов . Обмакните в ацетон или жидкость для снятия лака. Затем аккуратно смочите надпись и оставьте на пару минут. Остатки жидкости промокните салфеткой. При необходимости повторите процедуру.

Лайфхак 5. Отбеливатель

Аналогично для удаления ручки используется хлорка. Для работы с химией лучше обезопасить руки, надев резиновые перчатки. И старайтесь не переборщить, иначе могут остаться пятна . Чтобы просушить бумагу, нужно промокнуть ее салфеткой, а затем накрыв сухой салфеткой положить лист на пару часов под груз – так бумага высохнет и не покоробится.

Лайфхак 6. Скотч

Как стереть ручку. Фото: скриншот из YouTube/Experiments

Удалить верхний слой бумаги вместе с нежелательными чернилами шариковой ручки можно с помощью скотча. Для этого отрежьте небольшой кусочек, налепите и слегка надавите на область надписи. Края при этом должны оставаться не приклеенными. Затем аккуратно потяните с одной стороны – скотч снимется вместе с надписью и тончайшим слоем бумаги. Дойдя до середины надписи, потяните за другой край скотча. Тут важно выбрать скорость, с которой вы будете отдирать липкую ленту. Если слишком быстро – порвете бумагу, а чересчур медленно – скотч может отлипнуть без чернил.

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