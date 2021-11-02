Как убрать клей от скотча с вещей

Скотч отчистить сложно, но возможно: чем свежее клей, тем легче снимаются с вещей его следы.

Как очистить вещи от скотча / Фото: Коллаж: Сегодня

Скотч – гениальное изобретение человечества, способное приклеить одну к другой и удержать множество вещей. Если помните, даже "Марсианин" в космосе выжил исключительно благодаря скотчу.

Но как легко он клеится, так же сложно снимается , испортив остатками клея немало вещей. Тем не менее, снять следы скотча возможно не одним, а несколькими способами.

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Как убрать скотч: лайфхаки

Лайфхак 1. Нагреть

Как очистить скотч / Фото: pinterest

Клей легче уйдет с поверхностей, когда он свежий. Чтобы скотч размягчился, его можно нагреть, к примеру, паром в течение нескольких минут, а затем соскоблить или стереть пальцем.

Лайфхак 2. Масло

Как очистить скотч / Фото: pinterest

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С гладкой стеклянной, металлической, деревянной или керамической поверхности скотч убирается с помощью эфирного или растительного масла – оливкового или рапсового. Но прежде чем его использовать, нужно проверить, не оставит ли оно пятна. Смочите маслом салфетку и приложите к грязному месту на несколько минут. Затем сотрите остатки клея пальцем, резинкой или пластиковой картой.

Лайфхак 3. Уксус

Как очистить скотч / Фото: pinterest

Клей от скотча с трудом, но все-таки растворяется уксусом. Жидкость нужно нанести на грязную поверхность, оставить на несколько минут, а затем смыть влажной губкой. Если следы уже старые и въевшиеся, то процедуру повторяют несколько раз.

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Лайфхак 4. Горючие жидкости

Как очистить скотч / Фото: pinterest

Еще проще удалить следы от скотча можно чистым керосином или жидкостью для зажигалок. Для этого нужно смочить салфетку и потереть липкие пятна. Жидкость растворяет клей. Но работать желательно в перчатках.

Лайфхак 5. Ацетон

Как очистить скотч / Фото: pinterest

Также для того, чтобы снять скотч, могут помочь ацетон или жидкость для снятия лака. Как и в предыдущем случае, нужно смочить жидкостью салфетку, наложить ее на загрязненное место, а затем тщательно потереть.

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