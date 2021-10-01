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Как убрать нагар с посуды: эффективные методы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 октября, 17:50
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Даже самую грязную сковороду или закопченную кастрюлю можно отчистить разными подручными средствами.
Как эффективно чистить нагар
Как эффективно чистить нагар / Фото: Коллаж: Сегодня

На кухне все должно быть чистым, ведь в этом месте готовится еда. Но часто посуда, особенно сковородки, от интенсивного использования покрывается слоем нагара , который не так-то просто отходит при обычном мытье.

Есть несколько доступных способов, как убрать черную корку, а заодно и застарелую грязь со сковороды, противня, кастрюль, крышек и другой кухонной утвари.

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Как убрать нагар с посуды: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Соль с уксусом

Как чистить нагар / Фото: pinterest
Как чистить нагар / Фото: pinterest

Щедро нанесите на поверхность посуды крупную соль. Мочалку обильно смочите 9%-м уксусом и протрите посуду, чтобы из соли получилась жидкая кашица . Оставьте в замоченном виде на полчаса, а затем протрите. Нагар заметно уменьшится. При необходимости повторите процедуру.

  • Лайфхак 2. Горчица
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Как чистить нагар / Фото: pinterest
Как чистить нагар / Фото: pinterest

В таз или кастрюлю налейте горячую воду, разведите в ней горчичный порошок из расчета примерно 1 ст. ложка на 2 л воды . Размешайте и опустите в таз грязную посуду на несколько часов, чтобы грязь намокла и раскисла – так она отойдет значительно легче. Затем потрите губкой и помойте посуду.

  • Лайфхак 3. Сода

Как чистить нагар / Фото: pinterest
Как чистить нагар / Фото: pinterest

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Это универсальное средство поможет и в случае с грязной посудой. Вскипятите в большой кастрюле воду, всыпьте пищевую соду из расчета 1 ст. ложка на 1 л воды . Перемешайте и поместите в нее грязную посуду. Проварите 30-40 минут, в зависимости от степени загрязнения. Нагар и грязь легко уйдут после обработки обычной губкой.

  • Лайфхак 4. Дегтярное мыло

Как чистить нагар / Фото: pinterest
Как чистить нагар / Фото: pinterest

На 5 л кипятка возьмите 200 г дегтярного мыла и 1 кг картофельных очисток . Мыло потрите на терку, забросьте в кипящую воду и перемешайте до растворения. Затем погрузите в кипяток грязную посуду, а сверху опустите очистки. Проварите все 30-60 минут, в зависимости от количества нагара на вашей посуде. Немного остудите и в горячем виде очистите металлической, а затем обычной мочалкой.

  • Лайфхак 5. Силикатный клей

Как чистить нагар / Фото: pinterest
Как чистить нагар / Фото: pinterest

Силикатный или канцелярский клей может разъедать копоть, нагар и грязь . Нагрейте в большой кастрюле 5 л воды, влейте, помешивая, 300 мл силикатного клея. Доведите до кипения и поместите в раствор грязную посуду. Проварите 20-40 минут или дольше – зависит от количества нагара. Затем весь налет легко отойдет от ножа или металлической мочалки.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

Ранее мы рассказывали, как почистить микроволновку подручными средствами.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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