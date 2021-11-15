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Как убрать плесень из чайника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 ноября, 15:53
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Не обязательно выбрасывать посуду, от плесени и неприятного запаха можно избавиться несколькими способами.
Как убрать плесень с чайника
Как убрать плесень с чайника / Фото: Коллаж: Сегодня

Не уследили, вовремя не выбросили заварку и не помыли чайник – и вот уже в посуде завелась плесень, появился затхлый запах и испортил настроение. Не беда, это можно исправить с помощью подручных средств, хотя повозиться придется. Ранее мы уже рассказывали, как убрать плесень в ванной, а теперь поговорим о посуде.

Как убрать плесень с чайника: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Горячая вода

Как убрать плесень / Фото: pinterest
Как убрать плесень / Фото: pinterest

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Плесневые отложения можно убрать с помощью обыкновенной горячей воды с добавлением посудного моющего средства. Для начала желательно убрать налет бумагой, к примеру салфеткой или газетой, а уже затем приступать непосредственно к мытью. Залейте горячей водой чайник , помойте и потрите его, как обычную посуду, а затем тщательно прополощите.

  • Лайфхак 2. Кипячение

Удалите плесень из чайника, поместите его в кастрюлю, залейте водой с крутым раствором пищевой соды, поставьте на огонь и кипятите 20-30 минут . Грибки и споры в кипятке погибнут, а посуда продезинфицируется.

  • Лайфхак 3. Обработка уксусом

Как убрать плесень / Фото: pinterest
Как убрать плесень / Фото: pinterest

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Чтобы избавиться от запаха плесени , смочите в уксусе губку и протрите посуду. Затем дайте высохнуть и вымойте горячей водой.

  • Лайфхак 4. Перекись водорода

Можно избавиться от плесени 3%-й перекисью водорода. Чайник сначала нужно помыть, чтобы снять видимый налет, а затем налить в него средство и дать постоять 20-30 минут . После этого хорошенько промыть в горячей воде.

  • Лайфхак 5. Сода

Как убрать плесень / Фото: pinterest
Как убрать плесень / Фото: pinterest

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Добавьте в пищевую соду немного воды и сделайте кашицу. Нанесите ее на помытую посуду и оставьте, чтобы сода высохла . После этого тщательно помойте. Такая обработка убирает и неприятный запах.

  • Лайфхак 6. Духовка

Как убрать плесень / Фото: pinterest
Как убрать плесень / Фото: pinterest

Если у вас глиняный заварочник, то вывести из него плесень можно в духовке. Помойте чайник от плесени, наберите в него простую воду и поставьте в духовку, после чего прогрейте в течение получаса при высокой температуре и оставьте до остывания. Затем еще раз хорошенько промойте.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

Ранее мы рассказывали, как почистить микроволновку подручными средствами.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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