Плесень на потолке и стенах не только портит внешний вид и настроение, но также представляет серьезную угрозу для здоровья.

Как вывести плесень из ванной / Фото: Коллаж: Сегодня

Казалось бы, парадокс: ванная комната , предназначенная, прежде всего, для поддержания чистоты тела, оказывается настоящим рассадником такого опасного явления, как плесень.

Дело в том, что в большинстве квартир ванная – это самое сырое помещение . И при малейшей задержке влаги и пара, а также при отсутствии тепла и нормальной вентиляции создаются наилучшие условия для развития грибка на стенах. Как избавиться от плесени в ванной комнате, читайте в наших лайфхаках.

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Как убрать плесень в ванной: лайфхаки

Лайфхак 1. Хлор

Как убрать плесень / Фото: pinterest

Используйте бытовые вещества, в состав которых входит хлор. Он достаточно эффективен в борьбе с плесенью. Неразбавленным средством с хлором обрабатывается зараженный участок. Желательно при этом хорошо проветрить помещение.

Лайфхак 2. Уксус

Как убрать плесень / Фото: pinterest

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Подойдет 6%-й или 9%-й столовый уксус . Это хороший антисептик. Смочите губку или салфетку, в неразбавленной жидкости, протрите заплесневелую зону в ванной и оставьте до полного высыхания. Затем помойте водой. Это желательно делать в проветриваемой комнате.

Лайфхак 3. Сода

Как убрать плесень / Фото: pinterest

Сода – еще один натуральный антисептик, который помогает бороться с грибком. Она разводится из расчета 1 ч. ложка на 1 стакан воды . Затем губкой нанесите раствор на очаг заражения и можете оставить не смывая.

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Лайфхак 4. Медный купорос

Как убрать плесень / Фото: pinterest

Зараженный участок сначала нужно обработать мыльной смесью , а затем опрыскать водным раствором медного купороса. После высыхания процедуру повторяют еще 2-3 раза.

Лайфхак 5. Перекись водорода

Как убрать плесень / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Перекись – безопасная, дешевая и эффективная жидкость в борьбе с плесенью. Ее можно приобрести в аптеке. Имейте в виду, что при обработке цветных поверхностей перекись может их отбелить .

Лайфхак 6. Бура

Как убрать плесень / Фото: pinterest

Этот природный минерал имеет высокие антисептические свойства. Возьмите 1 стакан буры на 2,5 л воды , размешайте и обработайте проблемный участок. Дождитесь, чтобы он высох, затем снимите сухой тканью кристаллы.

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