Казалось бы, парадокс: ванная комната , предназначенная, прежде всего, для поддержания чистоты тела, оказывается настоящим рассадником такого опасного явления, как плесень.
Дело в том, что в большинстве квартир ванная – это самое сырое помещение . И при малейшей задержке влаги и пара, а также при отсутствии тепла и нормальной вентиляции создаются наилучшие условия для развития грибка на стенах. Как избавиться от плесени в ванной комнате, читайте в наших лайфхаках.
Как убрать плесень в ванной: лайфхаки
- Лайфхак 1. Хлор
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Используйте бытовые вещества, в состав которых входит хлор. Он достаточно эффективен в борьбе с плесенью. Неразбавленным средством с хлором обрабатывается зараженный участок. Желательно при этом хорошо проветрить помещение.
- Лайфхак 2. Уксус
Подойдет 6%-й или 9%-й столовый уксус . Это хороший антисептик. Смочите губку или салфетку, в неразбавленной жидкости, протрите заплесневелую зону в ванной и оставьте до полного высыхания. Затем помойте водой. Это желательно делать в проветриваемой комнате.
- Лайфхак 3. Сода
Сода – еще один натуральный антисептик, который помогает бороться с грибком. Она разводится из расчета 1 ч. ложка на 1 стакан воды . Затем губкой нанесите раствор на очаг заражения и можете оставить не смывая.
- Лайфхак 4. Медный купорос
Зараженный участок сначала нужно обработать мыльной смесью , а затем опрыскать водным раствором медного купороса. После высыхания процедуру повторяют еще 2-3 раза.
- Лайфхак 5. Перекись водорода
Перекись – безопасная, дешевая и эффективная жидкость в борьбе с плесенью. Ее можно приобрести в аптеке. Имейте в виду, что при обработке цветных поверхностей перекись может их отбелить .
- Лайфхак 6. Бура
Этот природный минерал имеет высокие антисептические свойства. Возьмите 1 стакан буры на 2,5 л воды , размешайте и обработайте проблемный участок. Дождитесь, чтобы он высох, затем снимите сухой тканью кристаллы.
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