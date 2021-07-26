Как ухаживать за разделочными досками: кухонные лайфхаки

Уход за деревянной кухонной доской имеет свои хитрости. Ее важно правильно мыть, сушить и дезинфицировать, тогда она прослужит долго.

Как ухаживать за разделочной доской / Фото: Pinterest

Чаще всего разделочные доски бывают пластиковыми, силиконовыми или деревянными. И если с первыми двумя видами никаких проблем не возникает – их достаточно просто хорошенько помыть с моющим средством – то вот изделия из дерева требует особого ухода.

Как правильно ухаживать за разделочной доской, чтобы она прослужила долго, не впитывала запахи и тем более, вкусы продуктов – читайте наши лайфхаки.

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Как ухаживать за разделочной доской: лайфхаки

Лайфхак 1. Как мыть разделочную доску

После приготовления продуктов разделочную доску нужно сразу же помыть в теплой воде, не откладывая на потом. Так вы уменьшите время соприкосновения с продуктами питания, ведь дерево имеет свойство натягивать запахи. Затем протрите салфеткой, убирая влагу, и посыпьте солью. Оставьте на полчаса, затем протрите долькой лимона, ополосните и оставьте сушиться.

Лайфхак 2. Как сушить доску

Ошибочно сушить доску в вертикальном положении – так она со временем разбухнет и искривится в одну сторону. Ее можно ненадолго повесить, чтобы вода быстрее стекла, а вот дальше доску сушат, положив на плоской поверхности.

Лайфхак 3. Как дезинфицировать разделочную доску

Чтобы деревянная досточка служила дольше, была безопасной, на ней не скапливались бактерии, ее нужно периодически обрабатывать кислотой. Протирайте поверхность салфеткой смоченной уксусом или лимонным соком и оставляйте просохнуть.

Лайфхак 4. Как ухаживать за разделочной доской

Также полезно дерево пропитывать маслом. Оно дольше сохранит красивый внешний вид вашего кухонного гаджета. Для этого чистую и сухую доску смазывают разогретым растительным маслом (льняным, оливковым и др.), дают пропитаться и убирают остатки.

Лайфхак 5. Как вернуть доске красивый вид

Если на разделочной доске появились потертости или даже трещины, ее можно обработать крупной наждачной бумагой, а затем зашлифовать мелкой. Не нужно надолго замачивать ее и мыть в посудомоечной машине.

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