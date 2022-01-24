Как вернуть стеклянной посуде блеск: советы хозяйкам

Простые подручные средства, несколько минут времени – и ваши салатницы, вазы и бокалы засияют, как новенькие.

Как вернуть стеклянной посуде блеск с помощью простых средств / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие хозяйки любят стеклянную посуду за ее изящество и стильность. Но бывает так, что стекло начинает тускнеть, и посуда теряет свой первоначальный блеск и привлекательность. Эта проблема поправимая, причем, вам понадобятся копеечные средства, которые есть на каждой кухне.

Как вернуть стеклянной посуде блеск: лайфхаки

Лайфхак 1. Уксус

Как правильно убирать / Фото: pixabay

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Смочите бумажное полотенце обычным столовым уксусом и хорошенько протрите чистую стеклянную поверхность. Затем промойте посуду в теплой воде и вытрите насухо. Стеклу вернется первоначальный блеск и прозрачность. Если с первого раза не получилось, повторите процедуру, чтобы налет отмок и отошел.

Лайфхак 2. Лимон

Как правильно убирать / Фото: pixabay

Придать красивый блеск стеклянной посуде поможет лимон. Можете смешать лимонный сок с небольшим количеством воды или же взять ломтик лимона и протереть им стекло, а затем вытереть салфеткой насухо. После этого посуда вновь засияет.

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Лайфхак 3. Сода

Как правильно убирать / Фото: pixabay

Сода – неизменная помощница на кухне, которая легко справляется практически с любой грязью, а также способна вернуть посуде и инвентарю красивый блеск и чистое сияние. Посыпьте содой губку , хорошенько потрите стеклянную поверхность, а затем помойте в проточной воде.

Лайфхак 4. Соль

Как правильно убирать / Фото: pixabay

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Загрязненные и тусклые места можно отчистить с помощью поваренной соли. Поместите посуду в соляной раствор на 20-30 минут , чтобы она откисла. А затем потрите губкой и смойте водой.

Лайфхак 5. Хозяйственное мыло

Как правильно убирать / Фото: pixabay

В миску с теплой водой на 7-8 литров натрите небольшой кусочек хозяйственного мыла, добавьте пару столовых ложек соды , перемешайте до растворения и погрузите стеклянную посуду, которую хотите восстановить. Оставьте на полчаса, затем потрите губкой и хорошенько прополосните.

Лайфхак 6. Рис

Как правильно убирать / Фото: pixabay

Бывает посуда, к примеру, высокие бокалы или вазы, где до внутренней поверхности добраться очень сложно даже ершиком. Чтобы отмыть тусклое и мутное дно, налейте немного теплой воды, добавьте ложку уксуса и оставьте на полчаса. Затем всыпьте горсть риса и хорошенько встряхните – эта смесь уберет грязь и вернет красивый блеск вашей посуде.

Ранее мы рассказывали, как правильно убирать, и какие места самые грязные на кухне.