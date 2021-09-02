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Как выровнять помятый лист бумаги

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 сентября, 11:11
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Есть несколько действенных способов исправить ситуацию, если у вас помялись важные записи или документы.
Как выровнять лист бумаги
Как выровнять лист бумаги / Фото: Коллаж: Сегодня

Документы и важные бумаги лучше всего держать в плотных папках – тогда они не испортятся, не помнутся и на них не попадут случайные брызги. Но если папки под рукой не оказалось, листы не получилось сохранить в ровном виде, и они помялись, эту проблему можно исправить.

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Как разровнять мятый лист бумаги: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Пресс

Как выровнять лист бумаги
Как выровнять лист бумаги / Фото: Unsplash

Документ просто слегка помялся, и заломы на нем не глобальные? Он разровняется, если положить его под что-то тяжелое на некоторое время – на 1-2 дня. Самое простое – стопка книг, мебель, коробка с техникой или вещами. Главное, чтобы вся плоскость листа равномерно попала под пресс.

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Для большей надежности бумагу можно слегка увлажнить, сбрызнув из распылителя с расстояния полуметра. А затем поместите ее между тканью или бумажными полотенцами и уже потом – под пресс. Но будьте очень аккуратны, потому что надписи могут размыться.

  • Лайфхак 2. Утюг

Как выровнять лист бумаги
Как выровнять лист бумаги / Фото: Pinterest

Если же заломы серьезные, и обычным прессом тут не обойтись, на помощь придет утюг. Слегка увлажните бумагу, сбрызнув ее из распылителя. Накройте тканью и прогладьте утюгом при минимальной температуре не более 1 минуты. Проверьте результат и при необходимости повторите процедуру. Но будьте осторожны: при высокой температуре бумага может изменить цвет.

  • Лайфхак 3. Дубликат

Как выровнять лист бумаги
Как выровнять лист бумаги / Фото: Pinterest

Если после всех ваших стараний результат вам все равно не нравится, и лист остается помятым, прибегните к возможностям современной техники. К вашим услугам ксероксы и принтеры как с черно-белой, так и цветной печатью. В некоторых случаях сделать копию помятого листа – удачный выход из проблемной ситуации.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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