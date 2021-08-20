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Как вывести пятна на скатерти

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 августа, 11:51
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Пятна от вина, чая, кофе, жира, фруктов и овощей можно вывести со скатерти при помощи обычных средств, но есть секреты.
Как вывести пятна на скатерти
Как вывести пятна на скатерти / Фото: Коллаж: Сегодня

Праздничное застолье или обычное семейное чаепитие часто имеет и обратную сторону медали. Пятна от вина, жирный блюд, фруктов и чая, которые даже после стирки не уходят, а портят внешний вид и настроение хозяйке. Мы поделимся простыми лайфхаками, как можно вывести пятна со скатерти от различных продуктов.

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Как вывести пятна на скатерти: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Стирка

Каким бы ни было пятно, есть важное правило для всех случаев: скорость обработки. Чем быстрее вы начнете процесс, тем больше шансов, что пятно отстирается и уйдет бесследно. Так что не откладывайте на завтра, а сразу после ухода гостей займитесь скатертью. Также метод очистки зависит от продукта, который попал на скатерть.

  • Лайфхак 2. Вино

Один из самых главных источников пятен на застольях – это вино. Чтобы удалить винное пятно, смешайте глицерин и сырой яичный желток и натрите смесью проблемные места.

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Также помогает смесь пищевой соды с мылом и теплой водой . Обработайте пятно, а затем постирайте скатерть.

  • Лайфхак 3. Жирные пятна

Чтобы избавиться от следов жира, сделайте насыщенный солевой раствор , нанесите его 1 час, а затем смойте теплой водой и постирайте обычным способом.

Также от жирных пятен хорошо спасает средство для мыться посуды – его также следует нанести и подержать какое-то время.

Многие хозяйки советуют для удаления жира использовать тертый мел или тальк-присыпку . Их насыпают на пятно, накрывают листом бумаги и прижимают горячим утюгом.

  • Лайфхак 4. Пиво

Народный способ борьбы с такими пятнами на скатерти – нашатырный спирт . Натрите им пятно от пива, а затем смойте.

  • Лайфхак 5. Чай и кофе
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Такие темные следы, а также остатки сладостей после чаепития быстрее уйдут со скатерти, если обработать их перекисью водорода и оставить на полчаса, а затем промыть обычной водой.

  • Лайфхак 6. Фрукты и ягоды

Фруктовые пятна поможет очистить лимонный сок . Натрите запятнанное место половинкой лимона или лимонной кислотой, разведенной до состояния кашицы.

  • Лайфхак 7. Овощи

Яркие насыщенные свекольные или помидорные пятна отстираются хозяйственным мылом . Нужно только не спешить сразу же стирать, а натереть средством и оставить на 10-20 минут. Затем прополоскать, посыпать лимонной кислотой и снова прополоскать скатерть в теплой воде.

  • Лайфхак 8. Зелень

Зеленые пятна и разводы легче удалить с ткани, если растворить хозяйственное мыло в воде и добавьте нашатырь . Затем опять же – пополоскать в воде.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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