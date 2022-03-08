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Как заклеить окна, чтобы спастись от ударной волны

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 марта, 12:15
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Заклеивать стекла от взрывов можно не только скотчем – эти советы могут спасти жизнь.

Во время обстрелов и взрывов, даже если в дом не попал снаряд, велика опасность получить серьезные травмы от ударной волны. Наиболее подвержены ее действию стекла и окна домов .

Разлетаясь на мелкие осколки , они несут смертельную опасность для людей, потому что чреваты порезами и потерей крови.

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Поэтому очень важно подготовить свое жилье, чтобы сделать его по возможности безопасным. Как и чем правильно заклеить окна , читайте в нашей статье.

Как заклеить окна от взрывов: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скотч

Как правильно заклеить окна / Фото: Instagram: @replus_bureau
Как правильно заклеить окна / Фото: Instagram: @replus_bureau

Самый быстрый способ – заклеить стекла крест-накрест скотчем. А затем добавить на окне еще полос в виде снежинки. Чем больше размеры окна, тем больше полосок нужно сделать. Если вы взяли прозрачную клейкую ленту, то в вашей комнате не убавится дневного света. Но имейте в виду, что впоследствии снимать скотч может быть затруднительно.

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  • Лайфхак 2. Газета

Как правильно заклеить окна / Фото: pinterest
Как правильно заклеить окна / Фото: pinterest

Если под рукой не оказалось скотча или изоленты, предотвратить опасные осколки поможет обычная газета, наклеенная на стекла мылом также в виде креста. Мыло сложнее наносится, но зато его намного легче смыть со стекла, чем липкий скотч.

  • Лайфхак 3. Ткань

Как правильно заклеить окна / Фото: pinterest
Как правильно заклеить окна / Фото: pinterest

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Вместо бумаги можно нарезать полосками ткань , к примеру, ненужные простыни. А клеить на стекло такие полоски можно с помощью мучного клейстера . Для этого полстакана муки разводят водой до консистенции жидкой сметаны, вливают в кипящую воду, постоянно помешивая ложкой. Поварив полминуты, дают остыть и процеживают от комочков через марлю.

Ранее мы рассказывали, как восстановить сон во время войны – советы врача, которые помогут.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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