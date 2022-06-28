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Как заточить ножи без точилки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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28 июня, 14:28
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Сделать нож острым можно с помощью простых подручных средств
Как точить ножи в домашних условиях
Как точить ножи в домашних условиях / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Если нож острый и хорошо наточенный , то и работа на кухне кипит, и нарезка получается красивой.

Но что делать, если нож затупился, а под рукой не оказалось точилки? Работать тупым ножом бывает непросто и даже опасно – им легче порезаться, чем острым .

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Мы знаем несколько простых предметов , которые помогут исправить ситуацию и заточить нож как дома, так и на природе.

Как заточить ножи без точилки: лайфхаки

  • Камень . Для заточки ножа понадобится гладкий плоский камень. Также подойдет кирпич и даже ступенька. Проведите по твердой поверхности камня от рукояти к кончику ножа несколько раз. После этого нож хорошо помойте.
    Наточить ножи можно бруском или гладким камнем / Фото: unsplash
    Наточить ножи можно бруском или гладким камнем / Фото: unsplash
  • Пилочка . Такой инструмент для маникюра легко отыщется в женской сумочке. Расположите пилочку на твердую поверхность шершавой стороной вверх. Другой рукой проведите лезвием ножа по ее поверхности. Повторите несколько раз, пока нож не заточится.
  • Чашка , а также блюдце, тарелка и другая керамическая посуда. Переверните ее и найдите на дне шероховатый необработанный участок. Он достаточно твердый и подойдет для заточки ножа. Для удобства положите чашку или тарелку на полотенце и проведите ножом по этой полосе несколько раз.
    Керамика хорошо точит ножи / Фото: unsplash
    Керамика хорошо точит ножи / Фото: unsplash
  • Стекло . Вне дома такой заменитель точильного камня можно найти в окне машины. Нож легко заточить о край приоткрытого автомобильного окна или любого неоправленного стекла. Просто несколько раз проведите лезвием по его краю. Не переживайте – царапин на стекле не останется.
  • Другой нож . Ножи хорошо точатся друг о друга, хотя и дольше, чем другими способами. Для этого строгающими движениями проводите одним ножом по поверхности другого.
    Можно точить друг о друга два ножа / Фото: unsplash
    Можно точить друг о друга два ножа / Фото: unsplash
  • Песок . Песчинки играют роль абразива. Чтобы сделать ножик острее, можно опустить в песок мокрую дощечку, чтобы на нее прилип песок. Затем этой дощечкой наточить нож.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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