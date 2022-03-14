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Коза vs корова: кто лучше, выгоднее и молочнее

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 марта, 10:20
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Если вы еще не определились, какую кормилицу заводить, ознакомьтесь со сравнительной характеристикой животных.
Коза или корова - кто лучше и выгоднее в хозяйстве
Коза или корова - кто лучше и выгоднее в хозяйстве / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Кого проще, экономнее и лучше держать в хозяйстве – корову или козу ? Этим вопросом задаются многие люди, у которых раньше не было живности, но сейчас они хотят иметь собственное домашнее молоко.

Мы решили сравнить этих животных, найти плюсы и минусы содержания каждого из них – в плане удоя, простоты ухода и содержания, количества кормов и площадей. А взвесив все "за" и "против", вы сможете определиться, кто для вас больше подходит – корова или коза.

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К чему готовиться, если завести козу

Многие хозяева считают, что козу выгоднее и проще держать, чем корову.

  1. Разведение мелкого рогатого скота дает очень быстрые деньги. В отличие от коровы, которую нужно растить до двух лет, коза готова к размножению уже к году и вскоре после этого дает молоко.
    Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
    Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
  2. Козье молоко считается более ценным, а также гораздо менее аллергенным , чем коровье. По своему составу оно ближе к женскому, а потому его можно вводить в детский прикорм раньше коровьего.
  3. Соответственно, цена козьего молока выше , чем коровьего, оно пользуется спросом и продать его можно выгоднее.
  4. Козье молоко не уступает коровьему, а в чем-то даже превосходит его. Из него также можно готовить большой ассортимент молочной продукции . Чего только стоит деликатесный козий сыр.
    Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
    Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
  5. В пересчете на готовую продукцию для 3-4 коз нужно гораздо меньше кормов , чем для одной коровы. К примеру, на одну козу зимой понадобится до 500 кг сена.
  6. При тугом вымени у животного коза доится намного легче , чем корова. Это особенно ощутимо в небольшом хозяйстве при ручной дойке – руки устают гораздо меньше.
  7. Козы намного менее привередливы в еде, чем крупный рогатый скот. При отсутствии выпаса и сена коза может без проблем питаться любой травой , ветками деревьев и кустарников и даже листвой.
    Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
    Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
  8. Для коз площадь пастбища может быть гораздо меньше, чем для коровы, или отсутствовать вообще. Это очень подвижное животное и может питаться даже на неудобных участках , которые сложно обрабатывать и засеивать.
  9. Козам в хозяйстве не требуется много места. Для одного животного достаточно небольшой загородки размером 2 х 2 метра .
  10. Убирать за козами намного легче. В отличие от массивных коровьих лепешек, помет козы выглядит как крупный горох , но он также годится для использования в земледелии в качестве удобрения.
  11. Коза – более аккуратное и чистоплотное животное , чем корова, которая частенько норовит улечься в собственные лепешки навоза.

К недостаткам козы в хозяйстве можно отнести следующие:

  • Часто (но не всегда) козье молоко имеет специфический вкус и запах . Оно нравится не всем людям, а потому, прежде чем принимать решение о покупке козы, следует тщательно проверить ее молоко – подходит ли оно лично вам.
  • Одна коза дает значительно меньше молока, чем корова – порядка 2-4 литров . Так что, если у вас большая семья и вы хотите большие объемы удоя, нужно рассчитывать на три, а то и четыре козы.
    Минусы козы в хозяйстве / Фото: pinterest
    Минусы козы в хозяйстве / Фото: pinterest
  • Соответственно продавать молоко и получать прибыль можно только с большого стада коз.
  • Чтобы запустить козу, бывает сложно найти козла . Мало людей держат у себя мужскую особь из-за его небезызвестной невообразимой вони.
  • Козлят не получится продать так же дорого, как теленка. Так что козий приплод не такой выгодный , как от коровы.
  • Срок лактации у коз намного короче, чем у коров . Чтобы не остаться вообще без молока, важно правильно чередовать несколько коз для запуска.
  • Коза в отличие от коровы имеет гораздо более своенравный и взбалмошный характер . Она может быть привередливой, бодаться, выбивать ведро во время дойки, тянуть в рот и портить все, что попадется. А потому она требует повышенного внимания.

Чем примечателен уход за коровой

У коров также немало приверженцев и почитателей. Недаром именно корова считается у людей давней кормилицей.

  1. Разница очевидна – одна корова дает намного больше молока, чем несколько коз. В среднем удой от коровы составляет 15-20 литров в сутки , а хорошая молочная корова может давать до 25-30 литров.
    Плюсы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
    Плюсы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
  2. Молока от одной коровы вполне достаточно, чтобы прокормить хозяев, а еще приготовить массу кисломолочных продуктов, часть оставить на продажу и иметь с этого доход .
  3. В отличие от козьего, коровье молоко практически ничем не пахнет , это традиционный и любимый многими напиток. Хотя здесь также бывают исключения.
  4. Коровы, в отличие от коз, приходят в охоту в любое время года , а потому их реально запустить в любое удобное время года, к примеру, когда молоко хуже идет.
  5. От коровы можно продать уже месячного теленка , тем самым оправдав ее прокорм. Телята стоят намного дороже козлят.
    Плюсы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
    Плюсы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
  6. Найти норовистую корову намного сложнее, чем козу с вредным характером. Обычно это добрые и покладистые животные .

Минусы при содержании коровы в хозяйстве

  • Корова – травоядное животное, и корма ей требуется много. Если нет летнего выпаса, нужно косить траву , потому что дойной корове для хорошей продуктивности и сбалансированности питания необходима зеленка.
  • На одном сене молока у коровы будет маловато. Ей еще требуются дополнительные корма : макуха, комбикорм, силос, отруби, овощи, корнеплоды, витаминные и минеральные подкормки и т.д.
  • Одного только сена корове на зиму требуется порядка 3 тонн . При этом ветки и листья, как коза, корова есть не станет – она очень привередлива в еде.
  • Корову целесообразно держать в стаде , в котором она сможет пастись и двигаться. Если его нет, то держать ее на придомовой территории будет проблематично.
    Минусы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
    Минусы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
  • Корова много ест и соответственно дает много навоза – что добавляет работы по чистке и уборке .
  • Если у коровы тугое вымя – его гораздо сложнее доить руками, чем у козы.

Ранее мы рассказывали, как дольше сохранить домашнее молоко.

Ольга Козачок
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