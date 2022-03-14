Коза vs корова: кто лучше, выгоднее и молочнее

Если вы еще не определились, какую кормилицу заводить, ознакомьтесь со сравнительной характеристикой животных.

Коза или корова - кто лучше и выгоднее в хозяйстве / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Кого проще, экономнее и лучше держать в хозяйстве – корову или козу ? Этим вопросом задаются многие люди, у которых раньше не было живности, но сейчас они хотят иметь собственное домашнее молоко.

Мы решили сравнить этих животных, найти плюсы и минусы содержания каждого из них – в плане удоя, простоты ухода и содержания, количества кормов и площадей. А взвесив все "за" и "против", вы сможете определиться, кто для вас больше подходит – корова или коза.

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К чему готовиться, если завести козу

Многие хозяева считают, что козу выгоднее и проще держать, чем корову.

Разведение мелкого рогатого скота дает очень быстрые деньги. В отличие от коровы, которую нужно растить до двух лет, коза готова к размножению уже к году и вскоре после этого дает молоко.

Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay Козье молоко считается более ценным, а также гораздо менее аллергенным , чем коровье. По своему составу оно ближе к женскому, а потому его можно вводить в детский прикорм раньше коровьего. Соответственно, цена козьего молока выше , чем коровьего, оно пользуется спросом и продать его можно выгоднее. Козье молоко не уступает коровьему, а в чем-то даже превосходит его. Из него также можно готовить большой ассортимент молочной продукции . Чего только стоит деликатесный козий сыр.

Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay В пересчете на готовую продукцию для 3-4 коз нужно гораздо меньше кормов , чем для одной коровы. К примеру, на одну козу зимой понадобится до 500 кг сена. При тугом вымени у животного коза доится намного легче , чем корова. Это особенно ощутимо в небольшом хозяйстве при ручной дойке – руки устают гораздо меньше. Козы намного менее привередливы в еде, чем крупный рогатый скот. При отсутствии выпаса и сена коза может без проблем питаться любой травой , ветками деревьев и кустарников и даже листвой.

Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay Для коз площадь пастбища может быть гораздо меньше, чем для коровы, или отсутствовать вообще. Это очень подвижное животное и может питаться даже на неудобных участках , которые сложно обрабатывать и засеивать. Козам в хозяйстве не требуется много места. Для одного животного достаточно небольшой загородки размером 2 х 2 метра . Убирать за козами намного легче. В отличие от массивных коровьих лепешек, помет козы выглядит как крупный горох , но он также годится для использования в земледелии в качестве удобрения. Коза – более аккуратное и чистоплотное животное , чем корова, которая частенько норовит улечься в собственные лепешки навоза.

К недостаткам козы в хозяйстве можно отнести следующие:

Часто (но не всегда) козье молоко имеет специфический вкус и запах . Оно нравится не всем людям, а потому, прежде чем принимать решение о покупке козы, следует тщательно проверить ее молоко – подходит ли оно лично вам.

. Оно нравится не всем людям, а потому, прежде чем принимать решение о покупке козы, следует тщательно проверить ее молоко – подходит ли оно лично вам. Одна коза дает значительно меньше молока, чем корова – порядка 2-4 литров . Так что, если у вас большая семья и вы хотите большие объемы удоя, нужно рассчитывать на три, а то и четыре козы.

Минусы козы в хозяйстве / Фото: pinterest

. Так что, если у вас большая семья и вы хотите большие объемы удоя, нужно рассчитывать на три, а то и четыре козы. Соответственно продавать молоко и получать прибыль можно только с большого стада коз.

и получать прибыль можно только с большого стада коз. Чтобы запустить козу, бывает сложно найти козла . Мало людей держат у себя мужскую особь из-за его небезызвестной невообразимой вони.

. Мало людей держат у себя мужскую особь из-за его небезызвестной невообразимой вони. Козлят не получится продать так же дорого, как теленка. Так что козий приплод не такой выгодный , как от коровы.

, как от коровы. Срок лактации у коз намного короче, чем у коров . Чтобы не остаться вообще без молока, важно правильно чередовать несколько коз для запуска.

. Чтобы не остаться вообще без молока, важно правильно чередовать несколько коз для запуска. Коза в отличие от коровы имеет гораздо более своенравный и взбалмошный характер . Она может быть привередливой, бодаться, выбивать ведро во время дойки, тянуть в рот и портить все, что попадется. А потому она требует повышенного внимания.

Чем примечателен уход за коровой

У коров также немало приверженцев и почитателей. Недаром именно корова считается у людей давней кормилицей.

Разница очевидна – одна корова дает намного больше молока, чем несколько коз. В среднем удой от коровы составляет 15-20 литров в сутки , а хорошая молочная корова может давать до 25-30 литров.

Плюсы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay Молока от одной коровы вполне достаточно, чтобы прокормить хозяев, а еще приготовить массу кисломолочных продуктов, часть оставить на продажу и иметь с этого доход . В отличие от козьего, коровье молоко практически ничем не пахнет , это традиционный и любимый многими напиток. Хотя здесь также бывают исключения. Коровы, в отличие от коз, приходят в охоту в любое время года , а потому их реально запустить в любое удобное время года, к примеру, когда молоко хуже идет. От коровы можно продать уже месячного теленка , тем самым оправдав ее прокорм. Телята стоят намного дороже козлят.

Плюсы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay Найти норовистую корову намного сложнее, чем козу с вредным характером. Обычно это добрые и покладистые животные .

Минусы при содержании коровы в хозяйстве

Корова – травоядное животное, и корма ей требуется много. Если нет летнего выпаса, нужно косить траву , потому что дойной корове для хорошей продуктивности и сбалансированности питания необходима зеленка.

, потому что дойной корове для хорошей продуктивности и сбалансированности питания необходима зеленка. На одном сене молока у коровы будет маловато. Ей еще требуются дополнительные корма : макуха, комбикорм, силос, отруби, овощи, корнеплоды, витаминные и минеральные подкормки и т.д.

: макуха, комбикорм, силос, отруби, овощи, корнеплоды, витаминные и минеральные подкормки и т.д. Одного только сена корове на зиму требуется порядка 3 тонн . При этом ветки и листья, как коза, корова есть не станет – она очень привередлива в еде.

. При этом ветки и листья, как коза, корова есть не станет – она очень привередлива в еде. Корову целесообразно держать в стаде , в котором она сможет пастись и двигаться. Если его нет, то держать ее на придомовой территории будет проблематично.

Минусы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay

, в котором она сможет пастись и двигаться. Если его нет, то держать ее на придомовой территории будет проблематично. Корова много ест и соответственно дает много навоза – что добавляет работы по чистке и уборке .

. Если у коровы тугое вымя – его гораздо сложнее доить руками, чем у козы.

Ранее мы рассказывали, как дольше сохранить домашнее молоко.