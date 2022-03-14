Коза vs корова: кто лучше, выгоднее и молочнее

Кого проще, экономнее и лучше держать в хозяйстве – корову или козу ? Этим вопросом задаются многие люди, у которых раньше не было живности, но сейчас они хотят иметь собственное домашнее молоко.
Мы решили сравнить этих животных, найти плюсы и минусы содержания каждого из них – в плане удоя, простоты ухода и содержания, количества кормов и площадей. А взвесив все "за" и "против", вы сможете определиться, кто для вас больше подходит – корова или коза.
К чему готовиться, если завести козу
Многие хозяева считают, что козу выгоднее и проще держать, чем корову.
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- Разведение мелкого рогатого скота дает очень быстрые деньги. В отличие от коровы, которую нужно растить до двух лет, коза готова к размножению уже к году
и вскоре после этого дает молоко.Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
- Козье молоко считается более ценным, а также гораздо менее аллергенным , чем коровье. По своему составу оно ближе к женскому, а потому его можно вводить в детский прикорм раньше коровьего.
- Соответственно, цена козьего молока выше , чем коровьего, оно пользуется спросом и продать его можно выгоднее.
- Козье молоко не уступает коровьему, а в чем-то даже превосходит его. Из него также можно готовить большой ассортимент молочной продукции
. Чего только стоит деликатесный козий сыр.Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
- В пересчете на готовую продукцию для 3-4 коз нужно гораздо меньше кормов , чем для одной коровы. К примеру, на одну козу зимой понадобится до 500 кг сена.
- При тугом вымени у животного коза доится намного легче , чем корова. Это особенно ощутимо в небольшом хозяйстве при ручной дойке – руки устают гораздо меньше.
- Козы намного менее привередливы в еде, чем крупный рогатый скот. При отсутствии выпаса и сена коза может без проблем питаться любой травой
, ветками деревьев и кустарников и даже листвой.Преимущества козы в хозяйстве / Фото: pixabay
- Для коз площадь пастбища может быть гораздо меньше, чем для коровы, или отсутствовать вообще. Это очень подвижное животное и может питаться даже на неудобных участках , которые сложно обрабатывать и засеивать.
- Козам в хозяйстве не требуется много места. Для одного животного достаточно небольшой загородки размером 2 х 2 метра .
- Убирать за козами намного легче. В отличие от массивных коровьих лепешек, помет козы выглядит как крупный горох , но он также годится для использования в земледелии в качестве удобрения.
- Коза – более аккуратное и чистоплотное животное , чем корова, которая частенько норовит улечься в собственные лепешки навоза.
К недостаткам козы в хозяйстве можно отнести следующие:
- Часто (но не всегда) козье молоко имеет специфический вкус и запах . Оно нравится не всем людям, а потому, прежде чем принимать решение о покупке козы, следует тщательно проверить ее молоко – подходит ли оно лично вам.
- Одна коза дает значительно меньше молока, чем корова – порядка 2-4 литров
. Так что, если у вас большая семья и вы хотите большие объемы удоя, нужно рассчитывать на три, а то и четыре козы.Минусы козы в хозяйстве / Фото: pinterest
- Соответственно продавать молоко и получать прибыль можно только с большого стада коз.
- Чтобы запустить козу, бывает сложно найти козла . Мало людей держат у себя мужскую особь из-за его небезызвестной невообразимой вони.
- Козлят не получится продать так же дорого, как теленка. Так что козий приплод не такой выгодный , как от коровы.
- Срок лактации у коз намного короче, чем у коров . Чтобы не остаться вообще без молока, важно правильно чередовать несколько коз для запуска.
- Коза в отличие от коровы имеет гораздо более своенравный и взбалмошный характер . Она может быть привередливой, бодаться, выбивать ведро во время дойки, тянуть в рот и портить все, что попадется. А потому она требует повышенного внимания.
Чем примечателен уход за коровой
У коров также немало приверженцев и почитателей. Недаром именно корова считается у людей давней кормилицей.
- Разница очевидна – одна корова дает намного больше молока, чем несколько коз. В среднем удой от коровы составляет 15-20 литров в сутки
, а хорошая молочная корова может давать до 25-30 литров.Плюсы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
- Молока от одной коровы вполне достаточно, чтобы прокормить хозяев, а еще приготовить массу кисломолочных продуктов, часть оставить на продажу и иметь с этого доход .
- В отличие от козьего, коровье молоко практически ничем не пахнет , это традиционный и любимый многими напиток. Хотя здесь также бывают исключения.
- Коровы, в отличие от коз, приходят в охоту в любое время года , а потому их реально запустить в любое удобное время года, к примеру, когда молоко хуже идет.
- От коровы можно продать уже месячного теленка
, тем самым оправдав ее прокорм. Телята стоят намного дороже козлят.Плюсы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
- Найти норовистую корову намного сложнее, чем козу с вредным характером. Обычно это добрые и покладистые животные .
Минусы при содержании коровы в хозяйстве
- Корова – травоядное животное, и корма ей требуется много. Если нет летнего выпаса, нужно косить траву , потому что дойной корове для хорошей продуктивности и сбалансированности питания необходима зеленка.
- На одном сене молока у коровы будет маловато. Ей еще требуются дополнительные корма : макуха, комбикорм, силос, отруби, овощи, корнеплоды, витаминные и минеральные подкормки и т.д.
- Одного только сена корове на зиму требуется порядка 3 тонн . При этом ветки и листья, как коза, корова есть не станет – она очень привередлива в еде.
- Корову целесообразно держать в стаде
, в котором она сможет пастись и двигаться. Если его нет, то держать ее на придомовой территории будет проблематично.Минусы коровы в хозяйстве / Фото: pixabay
- Корова много ест и соответственно дает много навоза – что добавляет работы по чистке и уборке .
- Если у коровы тугое вымя – его гораздо сложнее доить руками, чем у козы.
Ранее мы рассказывали, как дольше сохранить домашнее молоко.