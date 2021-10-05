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Как быстро открыть банку с закручивающейся крышкой

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 октября, 17:09
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Ножом, ложкой, полотенцем и даже просто руками – как можно побыстрее добраться до содержимого банки с закаткой.
Как быстро открыть банку
Как быстро открыть банку / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывает очень срочно нужно открыть банку с солениями, джемом или томатной пастой, а она никак не поддается, и голыми руками ее не взять. Есть несколько действенных способов, как можно это сделать. Выбирайте, какой вам больше подходит и готовьте с удовольствием!

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Хитрость в том, что во время консервирования под действием горячей температуры в банке создается пониженное давление , которое впоследствии и держит крышку так надежно.

Как открыть банку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Ножом

Как открыть банку / Фото: pinterest
Как открыть банку / Фото: pinterest

Самый быстрый способ добраться до содержимого банки, который имеет право на существование. Но понравится он не всем хозяйкам, потому что крышку придется выбросить . Просто приставьте нож сверху к банке, с силой ударьте по рукоятке ладонью и пробейте крышку. Воздух войдет внутрь, и крышка легко свинтится.

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  • Лайфхак 2. Ложкой

Как открыть банку / Фото: pinterest
Как открыть банку / Фото: pinterest

Такой способ поможет открыть банку и сохранить крышку для последующего использования . Нужно вставить обратную сторону ложки между крышкой и банкой в том месте, где нет сильного зажима, и слегка отогнуть край, чтобы впустить воздух внутрь банки. Важно сделать это аккуратно, чтобы не деформировать крышку. Вместо ложки можно использовать нож или консервный ключ. Когда послышится хлопок – банка легко откроется.

  • Лайфхак 3. Перчаткой

Как открыть банку / Фото: скриншот из YouTube/F.DIY
Как открыть банку / Фото: скриншот из YouTube/F.DIY

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Если банку не взять голыми руками, вооружитесь перчатками или полотенцем. Эти приспособления уменьшат скольжение между руками и стеклом . Посильнее зажмите крышку одной рукой (с перчаткой или салфеткой) и попробуйте прокрутить банку другой. Сил для этого потребуется намного меньше.

  • Лайфхак 4. Скалкой

Как открыть банку / Фото: pinterest
Как открыть банку / Фото: pinterest

Убрать вакуум из банки поможет легкое постукивание. Есть рекомендации постучать по дну, но в этом случае велик риск разбить банку и пораниться стеклом. Другой вариант – аккуратно обстучать по окружности крышки деревянной скалкой. От вибрации в банку попадает воздух и ослабляет крышку.

  • Лайфхак 5. Водой

Как открыть банку / Фото: pinterest
Как открыть банку / Фото: pinterest

Можно подержать банку под струей горячей воды или окунуть крышкой в миску с горячей водой. Не желательно использовать кипяток , чтобы стекло не лопнуло от резкого перепада температуры. Под действием высокой температуры банка расширяется, и крышка легко открывается.

Смотрите видео о тестировании супер мульти открывашки:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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