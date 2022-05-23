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Как быстро почистить чеснок: ТОП-5 способов на все случаи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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23 мая, 13:45
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И зубчики чистые, и руки не пахнут – как правильно подготовить чеснок.
Как просто и быстро почистить чеснок
Как просто и быстро почистить чеснок / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ароматный, острый, пикантный чеснок используется во многих блюдах. Но вот готовка может отнимать время и силы, если требуется почистить много чеснока . Занятие это утомительное, ведь нужно полностью отделить всю шелуху. И даже один зубчик оставит память о себе в виде характерного запаха на пальцах.

Есть несколько способов , как просто, быстро и качественно почистить чеснок. Выбирайте, какой вам больше подходит.

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С помощью ножа

Придавите чеснок ножом / Фото: pinterest
Придавите чеснок ножом / Фото: pinterest

Зубчик чеснока положите на разделочную доску и придавите ножом с широким лезвием – шелуха легко отделится. В целях безопасности располагайте нож лезвием от себя. Минус этого способа в том, что чеснок деформируется и начинает выделять сок . Но есть и плюс, если вам впоследствии его нужно порезать: сплющенный зубчик не будет скользить и кататься по доске.

В кастрюле

Встряхните чеснок в дуршлаге / Фото: unsplash
Встряхните чеснок в дуршлаге / Фото: unsplash

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Такой способ потребует некоторой физической силы, и руки могут устать. Зато он позволяет получить чищеный чеснок в большом количестве из нескольких головок за один раз. Поместите чеснок в большую металлическую кастрюлю, миску или дуршлаг, накройте крышкой и сильно-сильно потрясите 10-20 секунд. Чем больше амплитуда, тем эффективнее получится избавиться от шелухи. Остается только выбрать очищенные зубчики.

С помощью прихватки

Покатайте чеснок по столу / Фото: pinterest
Покатайте чеснок по столу / Фото: pinterest

Это чудесный бесконтактный способ не просто поможет очистить чеснок, но еще и убережет ваши руки от его стойкого навязчивого запаха . Возьмите мягкую силиконовую прихватку, положите по центру один или несколько зубчиков чеснока, сверните прихватку трубочкой и интенсивно покатайте по столу или доске. Чеснок освободится от своей "рубашки".

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В воде

Опустите чеснок в воду
Опустите чеснок в воду / Фото: Pinterest

Головку чеснока разберите на зубчики, срежьте хвостики и забросьте в миску с водой. Оставьте чеснок на 10 минут. За это время шелуха пропитается водой и будет легко и быстро сниматься с чеснока. Но вот с тонкими пленочками еще придется повозиться – они хуже отстают.

В микроволновке

Поместите чеснок в микроволновую печь / Фото: unsplash
Поместите чеснок в микроволновую печь / Фото: unsplash

Шелуха будет отходить легко, а сам метод не займет и одной минуты . Поместите головки чеснока на 15-20 секунд в микроволновку, а затем просто снимите отслаивающуюся шелуху пальцами.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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