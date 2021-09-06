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Как быстро размягчить сливочное масло

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 сентября, 14:30
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Масло станет мягким, пригодным для приготовления теста или крема, но при этом не превратится в бульон.
Как разморозить сливочное масло
Как разморозить сливочное масло / Фото: Коллаж: Сегодня

Очень часто во многих кулинарных рецептах требуется сливочное масло определенной мягкой консистенции. Обычно для этого его заранее достают из морозилки и ждут, пока оно немного растает. Если вы забыли это сделать, есть способы, которые ускорят процесс таяния масла, но при этом оно не станет жидким.

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Важно не пропустить момент и не перегреть масло, потому что оно должно оставаться именно мягким, а не растаявшим.

Как размягчить сливочное масло: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Микроволновка

Как размягчить масло
Как размягчить масло / Фото: Pinterest

С помощью микроволновки процесс размягчения масла будет очень прост. Порежьте масло на несколько кусочков и подержите в микроволновке всего 5-10 секунд при минимальной температуре.

  • Лайфхак 2. Чашка
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Как размягчить масло. Фото: скриншот из YouTube/Вкусно – Пальчики оближешь
Как размягчить масло. Фото: скриншот из YouTube/Вкусно – Пальчики оближешь

Если у вас нет микроволновки, можно создать для масла эффект бани с помощью стакана, чашки или банки. Масло порежьте небольшими кубиками. Налейте в стакан или чашку кипяток и подержите пару минут, чтобы емкость хорошенько прогрелась. Затем вылейте воду, а сосуд промокните и накройте им масло на 4-5 минут. Следите, чтобы оно нагрелось, но не растаяло.

  • Лайфхак 3. Паровая баня

Как размягчить масло
Как размягчить масло / Фото: Pinterest

Можно масло нагреть, но действовать нужно осторожно, потому что на огне оно очень быстро тает. Поставьте кастрюлю с водой на медленный огонь и нагревайте до 60-70 градусов. Сверху для эффекта паровой бани поместите миску, в которую положите масло. Через несколько минут оно станет мягким.

  • Лайфхак 4. Скалка

Как размягчить масло. Фото: скриншот из YouTube/Shiromani.net
Как размягчить масло. Фото: скриншот из YouTube/Shiromani.net

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Мерзлое масло поместите между слоями пищевой пленки или пергамента. Возьмите скалку и сначала немного постучите по маслу, а затем раскатайте его в пласт толщиной 1-2 см. Оно станет мягким и пластичным за 1-2 минуты.

  • Лайфхак 5. Терка

Как размягчить масло
Как размягчить масло / Фото: Pinterest

Для этого метода масло должно быть полностью замороженным. Возьмите нужный по размеру кусок и потрите на крупной терке. Чтобы масло не таяло в руке, оберните его конец пергаментной бумагой или пищевой пленкой. Натертое масло станет мягким через 1-2 минуты.

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Ранее мы рассказывали, как хранить мороженое.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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