Лето – сезон фруктов, ягод, витаминов и консервации. Но часто утомительная процедура чистки и подготовки плодов к закатке отбивает даже самое благородное желание запасать их на зиму. Одних только косточек из вишен или черешен набирается целая тыща!
Чтобы облегчить этот нелегкий процесс, есть несколько хитростей и приспособлений, о которых мы поделимся в наших лайфхаках.
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Как быстро удалить косточки из вишни и черешни: лайфхаки
- Лайфхак 1. Орехокол
Можно не изобретать велосипед – все уже продумано для вас. На каждой кухне есть универсальное механическое приспособление – чесночница. Так вот во многих конструкциях предусмотрена функция доставания косточек из ягод с удобной ложбинкой и штырьком.
- Лайфхак 2. Скрепка
Этот простой канцелярский предмет станет незаменимым помощником во время заготовок. Загнутым краем просто и быстро доставать косточки из черешни и вишни. А чтобы скрепку было легче держать в пальцах, немного раскрутите ее, и она станет длиннее.
- Лайфхак 3. Карандаш
Точнее – деревянная шпажка, коктейльная соломинка или похожая тонкая цилиндрическая палочка, с помощью которой косточки из ягод выталкиваются наружу.
- Лайфхак 4. Бутылка
Возьмите бутылку с горлышком такого диаметра, чтобы в него входила косточка, но при этом не проваливалась ягода. Поместите ягоду сверху и проткните ее деревянной палочкой или соломинкой для коктейля. Косточка окажется внутри бутылки.
- Лайфхак 5. Шприц
Практичное приспособление для работы с ягодами можно сделать из обыкновенного одноразового шприца. Внизу корпуса делается отверстие под косточку, а сбоку – под ягоду. Поршнем косточка выдавливается из вишни, а при помощи резинки возвращается на место. Стоит один раз повозиться, зато в награду вы станете обладателем простой и дешевой машинки для удаления косточек.
- Лайфхак 6. Конус
Ягоды как бы нанизываются на конус, при этом мякоть остается у вас в руках, а косточка проваливается в отверстие.
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