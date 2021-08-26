Как добыть кетчуп из бутылки

Стучать по донышку бутылки, чтобы вытрясти густой соус, не всегда помогает, а вот угол в 30 градусов срабатывает у многих людей.

Как извлечь кетчуп из бутылки / Фото: Коллаж: Сегодня

Как часто предвкушение от аппетитного застолья омрачается из-за того, что не получается достать соус из бутылки. Кажется, что кетчуп засел намертво в упаковке и никак не хочет отправляться в тарелку с картошкой или на кусочек шашлыка.

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Бывают случаи, когда приходится выбрасывать бутылку с узким горлышком, в которой еще много кетчупа, просто потому, что его невозможно оттуда достать. Однако есть несколько способов, которые облегчат этот процесс.

Как достать кетчуп из бутылки: лайфхаки

Лайфхак 1. Встряхнуть

Как достать кетчуп из банки. Фото: скриншот из YouTube/Физика от Побединского

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Перед тем как открыть бутылку, хорошенько потрясите ее. Высокая вязкость тягучих жидкостей возникает из-за броуновского движения – хаотичного перемещения частиц и крупных молекул в их составе. Если соус размешать или встряхнуть, то быстрые молекулы воды или других растворителей увлекают за собой тяжелые частицы и "подавляют" броуновское движение, из-за чего их густота уменьшается.

Лайфхак 2. Постучать

Как достать кетчуп из банки. Фото: скриншот из YouTube/F.DIY

Переверните бутылку с соусом над тарелкой под углом примерно 30 градусов и подставьте ладонь или кулак. Аккуратно постукивая о руку, начинайте вытряхивать соус, и он сползет в нужное вам место без брызг и ляпов на скатерть.

Лайфхак 3. Перевернуть

Как достать кетчуп из банки / Фото: Unsplash

Медленный, но верный способ: можно перевернуть бутылку, поставив ее на крышку, и так хранить в дверце холодильника. Соус постепенно стечет в сторону горлышка , и когда он понадобится, вам останется только аккуратно отвинтить крышку.

Лайфхак 4. Нагреть

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Как достать кетчуп из банки. Фото: скриншот из YouTube/F.DIY

Если кетчупа осталось немного, можно его чуть-чуть нагреть, к примеру, под струей горячей воды. Тогда его вязкость уменьшится , и он легче выскользнет из бутылки.

Лайфхак 5. Выковырять

Такой метод тоже работает, но для этого вам понадобится приспособление, которым нужно перемешать кетчуп внутри: к примеру, деревянная палочка, соломинка для коктейля или спагетти. Конечно, выскоблить дочиста бутылку не получится, но иногда достаточно расшевелить и подтолкнуть плотную массу соуса , чтобы заставить ее двигаться к горлышку.

Лайфхак 6. Ополоснуть

Как достать кетчуп из банки / Фото: Pixabay

Остатки кетчупа в бутылке можно использовать для приготовления соуса . Чтобы его извлечь, достаточно налить небольшое количество горячей воды в бутылку и ополоснуть ее.

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Ранее мы рассказывали, как открыть крышку бутылки если она не открывается.