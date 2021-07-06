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Как дольше сохранить продукты холодными на пляже: доступные лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 июля, 21:01
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Кроме дорогостоящих и тяжелых холодильников, для охлаждения воды и пива есть копеечные методы по старинке из подручных средств
Как сохранить продукты холодными
Как сохранить продукты холодными / Фото: Unsplash

Жарким днем, отправляясь на пляж, каждый из нас мечтает освежиться в воде, а затем подкрепиться и утолить жажду приятным и прохладным напитком. Но на природе, особенно если вы не на машине, не всегда под рукой бывает холодильник. Да и разгоряченная еда не только невкусная, но и таит в себе угрозу отравления. Как же можно подольше сохранить продукты холодными, читайте в нашей статье.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Как дольше сохранить продукты холодными на пляже: простые лайфхаки

  • Лайфхак 1. Меньше рук

Как сохранить продукты холодными
Как сохранить продукты холодными / Фото: Unsplash

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Старайтесь как можно меньше держать продукты и емкость с напитком в руках. Теплота человеческого тела способна нагревать пиво быстрее, чем внешняя температура воздуха.

  • Лайфхак 2. Больше оберток

Как сохранить продукты холодными
Как сохранить продукты холодными / Фото: Pinterest

Чтобы доставить продукты на пляж и они не сразу нагрелись, оберните все несколькими слоями газет и пакетов, а сверху – полотенцами, которые вы и так берете с собой. Эта дополнительная оболочка задержит проникновение горячего воздуха.

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  • Лайфхак 3. От жары спасет лед

Как сохранить продукты холодными
Как сохранить продукты холодными / Фото: Pinterest

Заранее заморозьте несколько пластиковых бутылок с водой, а отправляясь на природу, выложите на них продукты. Так у вас получится импровизированный холодильник, а в дополнение – растаявшая холоднющая вода.

  • Лайфхак 4. Принцип отражения

Как сохранить продукты холодными
Как сохранить продукты холодными / Фото: Pinterest

Удержать температуру поможет фольга или термопакет. По законам физики, отражающая поверхность какое-то время повоюет с горячими солнечными лучами, сохраняя продукты внутри себя холодными, пока вы плещетесь в воде.

  • Лайфхак 5. Пара носков

Как сохранить продукты холодными
Как сохранить продукты холодными / Фото: Pinterest

Интересный и простой способ не дать пиву закипеть – сунуть бутылку в мокрый носок и подвесить в тени. На ветру вода будет испаряться медленнее, а содержимое дольше останется холодным.

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Ранее мы рассказывали, как охладить дом в жару: экономные лайфхаки.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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