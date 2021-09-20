Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Как хранить мороженое

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Еда

Как хранить капусту

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 сентября, 13:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Додержать капусту свежей, сочной и хрустящей до весны можно в подвале, в погребе и даже в квартире, но каждый способ хранения имеет свою нюансы
Как долго хранить капусту
Как долго хранить капусту / Фото: Коллаж: Сегодня

Белокочанная капуста – один из тех универсальных овощей, которые не сходят с наших столов круглый год. Какие условия для хранения капусты оптимальны и можно ли ее сберечь в квартире, читайте в наших лайфхаках.

Читайте также:

Реклама

Какой бы способ вы ни выбрали, есть общие рекомендации, в каких условиях нужно хранить капусту, чтобы она как можно дольше не теряла своих свойств.

Условия хранения капусты

  1. Для длительного хранения следует отбирать средние сорта капусты, которые смогут полежать 2-3 месяца, и поздние – сохраняющие свои свойства в течение полугода и даже года.
  2. Если перед сбором капусты стоял дождливый сезон или же овощи заливали водой, ее лежкость будет меньше, чем в сухую погоду.
  3. Также плохо хранится капуста, которая получила перебор азотных удобрений , потому что у нее формируется рыхлый кочан, который впоследствии быстро гниет.
  4. Чтобы дольше сохранить урожай, срезать капусту лучше в сухой солнечный день . При этом не нужно полностью срезать кочерыгу, лучше оставить длину 5-8 см от места крепления кроющих листьев. Сами покровные листья становятся защитой от поражения болезнями, поэтому их снимать не нужно.
  5. Подготовка к хранению идет уже во время сбора урожая. Капусту следует сразу сортировать , отбирая целые, тугие, правильно сформированные головки без признаков поражения болезнями и вредителями. А забракованные кочаны лучше пустить в переработку, законсервировать и засолить.
  6. Оптимальная температура для хранения капусты – от 0 до +1°С . Влажность должна составлять 80-95% , чем она меньше, тем быстрее у капусты высохнут наружные листья.
  7. Хранить капусту следует в проветриваемом помещении отдельно от других овощей и фруктов .

Как хранить капусту: лайфхаки

  • Лайфхак 1. В холодильнике

Как хранить капусту
Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Если вам нужно сохранить несколько кочанов, оберните каждый из них в пищевую пленку или бумагу и отправьте в отдел для овощей с выбранной минимальной температурой. При образовании конденсата пленку меняют.

  • Лайфхак 2. На балконе
Реклама

Как хранить капусту
Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Кочаны капусты также оборачивают в пленку или бумагу, а для хранения на балконе или лоджии подготавливают утепленные пенопластом коробки или ящики . Затем укутывают одеялом.

  • Лайфхак 3. Подвесить

Как хранить капусту
Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Реклама

Так капусту удобно хранить в прохладной кладовке или погребе. Для этого нужно, чтобы капуста была не срезана под самый кочан , а имела кочерыжку, за которую ее подвешивают. Ее можно обвязать за ножку или же проткнуть крючком. Затем овощи цепляют к перекладине или краям полок так, чтобы они не касались друг друга.

  • Лайфхак 4. В песке

Как хранить капусту
Как хранить капусту / Фото: Pinterest

В ящики насыпают слой сухого песка примерно 20 см, а затем втыкают в него капусту кочерыжкой вниз. Из минусов такого хранения – если песок плохо отмоется, он будет попадаться в готовке.

  • Лайфхак 5. В штабелях

Как хранить капусту
Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Если капусты много, ее целесообразно штабелевать. Но при этом важно обеспечить хорошую вентиляцию, нормальную температуру и влажность. Кочаны без кочерыжек укладывают послойно , так чтобы в нижнем слое между головками было расстояние около 10 см. А последующие слои выкладывают в виде пирамиды.

  • Лайфхак 6. На полках

Как хранить капусту
Как хранить капусту / Фото: Pinterest

В подвале оборудуют деревянные полки с высотой, чтобы поместились кочаны, и небольшим уклоном в сторону стены, чтобы они не скатились. Можно обернуть капусту пленкой или бумагой.

  • Лайфхак 7. В траншеях

Как хранить капусту
Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Большой урожай хранят в траншеях, однако к ним затруднен постоянный доступ . Выкапывают ямы глубиной до 1,5 м, на дно помещают толстый слой соломы, а сверху – капусту в два слоя, перекладывая соломой. Накрывают траншею деревянным щитом и засыпают землей, слоем 10-20 см. При заморозках хранилище сверху можно утеплить соломой или опавшими листьями.

Смотрите видеорецепт засыпанной капусты

Ранее мы рассказывали, как хранить сушеные грибы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
20 - 26 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять