Чтобы мороженое долго оставалось вкусным и качественным, его важно правильно хранить дома и при транспортировке.

Как хранить мороженое / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как дольше сохранить продукты и напитки холодными на пляже. Но самый главный летний продукт – это мороженое. Он спасает от жары, охлаждает в летний зной, поднимает настроение. Однако при неправильном хранении мороженое может испортиться и вместо пользы принести вред.

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Как правильно хранить мороженое в течение самых жарких дней, читайте наши лайфхаки.

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Как правильно хранить мороженое: лайфхаки

Лайфхак 1. При какой температуре лучше всего хранить мороженое

Если вы хотите надолго обеспечить себя холодным десертом, следует обзавестись не просто морозилкой в холодильнике, а специальной морозильной камерой. Оптимальная температура хранения мороженого – не менее 18-20°C ниже нуля .

Лайфхак 2. Сколько можно хранить мороженое

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Как и любой продукт, мороженое имеет свои сроки хранения, в течение которых оно не изменит вкусовых качеств. Они напрямую зависят от температурных условий. Понятно, что чем ниже температура хранения, тем лучше для продукта. При -40°C мороженое может сохраняться в течение нескольких лет. А вот если температура составляет -18°С , то такой продукт можно хранить в течение полугода. В обычном холодильнике мороженое можно держать не более суток. Условия хранения, температурный режим, транспортирование и срок годности устанавливаются производителем мороженого.

Лайфхак 3. Какое мороженое хранится дольше

На сроки хранения влияет тип мороженого . Так более жирное сливочное мороженое (пломбир) в отличие от молочного дольше не теряет своей маслянистой консистенции. Ванильное мороженое, в котором меньше сахара, дольше остается свежим. Дело в том, что сахар разрушается быстрее, потому что снижает температуру замерзания и делает продукт более восприимчивым к температурным перепадам. А вот мороженое из клубники или других фруктов портится быстрее. Все дело в балансе формулы его приготовления.

Лайфхак 4. Как понять, что мороженое портится

Чтобы определить качество хранящегося мороженого, достаточно взглянуть на него. Первый признак, что мороженое портится: оно потеряло свою маслянистую структуру, а на поверхности появились крошечные кристаллы льда , похожие на крупинки. Это значит, что началась кристаллизация лактозы, и сахар в молоке делится на слой льда. Вначале этот верхний слой можно удалить, но постепенно эти ледяные кристаллы распространятся по всей массе и превратят все мороженое в ледяную текстуру.

Лайфхак 5. Как лучше хранить мороженое

Держите мороженое в самом холодном месте морозильной камеры, где нет режима автоматического размораживания. Лучше всего, если эту камеру вы открываете редко. Избегайте контакта мороженого с воздухом, плотно закрывайте крышку или же накрывайте его пергаментом, полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить воздушной прослойки, и чтобы не образовывался лед. Ни в коем случае не допускайте размораживания, а затем повторного замораживания продукта.

Лайфхак 6. Как правильно хранить домашнее мороженое

Имейте в виду, что в магазинном мороженом для обеспечения транспортировки и долгого хранения присутствуют различные стабилизаторы. Они помогают сохранить гладкость и маслянистость текстуры мороженого. А вот в десерте, приготовленном в домашних условиях, роль стабилизатора выполняет только яичный желток. А потому оно с большей вероятностью будет страдать при изменении температуры. Домашнее мороженое следует замораживать в закрытой таре, и его можно держать в морозилке при температуре от -12°С до -18°С не более 2 недель.

Лайфхак 7. Как дольше сохранить мороженое без холодильника

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Понятно, что без морозильной камеры мороженое быстро растает. Но можно немного продлить этот срок, если вы хотите полакомиться мороженым на природе. К примеру, продукт можно сохранить в замороженном виде в термосе до 5 часов. Для этого его следует утрамбовать как можно плотнее. и не держать на солнце. А в термосумке сохранить мороженое в твердом виде получится не более двух часов.

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