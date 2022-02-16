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Как хранить орехи, чтобы они не постарели и не прогоркли

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 февраля, 17:24
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Фундук пролежит несколько лет, а вот кешью может испортиться гораздо быстрее.
Как правильно хранить разные виды орехов
Как правильно хранить разные виды орехов / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Орехи – вкусный, полезный, питательный натуральный продукт, который дарит сама природа. Их с успехом используют в приготовлении многих блюд, десертов, выпечки, а также с удовольствием едят в сыром виде.

Многие люди запасаются орехами , особенно если есть свои деревья. Но часто сталкиваются с вопросом, как их правильно хранить. Ведь от долгого лежания орехи стареют, приобретают неприятных запах и прогорклый вкус, что портит блюда и настроение.

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Есть несколько несложных способов продлить орехам жизнь в квартире и сохранить продукт качественно.

Как хранить орехи: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сортировка

Как хранить орехи / Фото: unsplash
Как хранить орехи / Фото: unsplash

Прежде всего, переберите и посмотрите на орехи – хранить стоит только целые и здоровые экземпляры . Если попадаются порченые, дробленые или подозрительные орехи, их лучше изъять из общей кучи, чтобы они не испортили хорошие.

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  • Лайфхак 2. Просушивание

Как хранить орехи / Фото: unsplash
Как хранить орехи / Фото: unsplash

Еще на этапе сбора проводится первая просушка. Для этого орехи, к примеру, грецкие, рассыпают в один слой на плоской поверхности и ставят на свежий воздух, чтобы ветер и яркое солнце сделали свое дело. В холодную и сырую погоду альтернативой является просушка или нагревание в духовке или на плите. Для орехов достаточно 40-50°С.

  • Лайфхак 3. Тара

Как хранить орехи / Фото: unsplash
Как хранить орехи / Фото: unsplash

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После предварительной подготовки орехи нужно разложить по наиболее оптимальной для них таре. Но имейте в виду, что разные орехи могут храниться по-разному . Вам пригодятся герметичные пакеты, мешочки из натуральных тканей, стеклянные или пластиковые емкости. Для всех орехов наиболее оптимально сухое и темное место, без излишнего тепла и посторонних запахов.

  • Лайфхак 4. Как хранить арахис

Как хранить орехи / Фото: unsplash
Как хранить орехи / Фото: unsplash

Арахис можно хранить в скорлупе, в шелухе или полностью очищенным, но чем чище орехи, тем меньше срок их хранения, всего 2-3 месяца. Важно при хранении арахиса не допустить появления на нем плесени . Также нельзя употреблять в пищу прогорклый арахис. Хранить арахис лучше в сухой емкости с крышкой – стеклянные банки, керамические или любые другие контейнеры, кроме пластиковых, а также в тканевых мешочках. Лучше держать орехи в прохладном месте или холодильнике.

  • Лайфхак 5. Как дольше хранить фундук

Как хранить орехи / Фото: unsplash
Как хранить орехи / Фото: unsplash

Фундук или лесной орех отличается длительным сроком хранения . В скорлупе, при температуре от 0 до 3°C он может пролежать до четырех лет. Чищенные орехи хранится 3-4 месяца. Оптимальная тара для фундука – это мешочки из натуральной ткани, например, джута, льна, хлопка. Фундук не любит герметичную упаковку.

  • Лайфхак 6. Как сохранить грецкий орех

Как хранить орехи / Фото: unsplash
Как хранить орехи / Фото: unsplash

Подобно арахису, грецкий орех склонен к поражению плесенью – он становятся горькими и не пригодными для еды. Хранить его нужно в скорлупе , при температуре 5-15°C. Также орехи хорошо выдерживают заморозку. Важно держать их в сухой таре, чтобы избежать намокания.

  • Лайфхак 7. Как правильно хранить миндаль

Как хранить орехи / Фото: unsplash
Как хранить орехи / Фото: unsplash

Для длительного хранения лучше брать миндаль в скорлупе . При комнатной температуре он пролежит примерно год, а замороженный – будет годен 2-3 года. Как и другие орехи, миндаль не терпит сырость и требует темное и сухое место. Для сохранности орехи следует поместить в герметичную посуду.

  • Лайфхак 8. Как хранить кешью

Как хранить орехи / Фото: unsplash
Как хранить орехи / Фото: unsplash

Кешью чаще всего хранится очищенным . Соответственно хранить его получится не слишком долго – 1-2 месяца. Больше всего ядра кешью боятся высокой температуры. Отдайте предпочтение темному и прохладному месту. Держать орехи можно в тканевых мешочках, стеклянной или пластиковой таре. Следите за внешним видом кешью: если форма ореха поменялась или на его поверхности образовался налет – выбрасывайте.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить печенье.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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