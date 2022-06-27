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Как хранить продукты без холодильника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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27 июня, 14:09
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Что делать, если нет холодильника, а продукты нужно сохранить.
Как хранить продукты
Как хранить продукты / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В жару становится актуальным вопрос хранения продуктов, особенно если есть перебои со светом, и холодильник рискует разморозиться .

Многие люди делают запасы продуктов , в том числе – скоропортящихся, которые без холода долго не вылежат. Овощи, молочка, мясные продукты, яйца требуют надлежащих условий хранения, чтобы не только не потерять вкусовые качества, но также не навредить здоровью и не стать причиной отравления.

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Есть несколько способов, как продлить годность еды без холодильника. Имейте в виду, что не все продукты нуждаются в одинаково минусовой температуре.

Кстати, если у вас нет погреба или подвала, то самым холодным местом в квартире можно назвать цементный пол в ванной или туалете. Скоропортящиеся продукты лучше держать на полу в металлической емкости – тазике или кастрюле. Другой вариант охлаждения в квартире – таз в ванной с холодной водой, которую надо периодически менять.

Как хранить продукты без холодильника: лайфхаки

  • Сливочное масло. Поместите продукт в эмалированную или стеклянную посуду и залейте холодной водой, которую следует менять дважды в день. Если залить масло соленой водой, оно не пожелтеет.
  • Молоко. Сырое молоко вскипятите с добавлением соды, вылейте в стеклянную банку, поставьте в ведро с холодной водой и накройте полотенцем, концы которого опустите в воду. Храните в прохладном месте, периодически меняя воду на более холодную.
  • Кисломолочные продукты . Кислое молоко, а также йогурты, сметану, ряженку можно хранить без холодильника дольше и безопаснее, чем сырое. Они не испортятся в течение 2-3 дня, хотя со временем могут поменять вкус на более кислый. В этом случае кисломолочку можно использовать в выпечку. Творог лучше долго не хранить – его можно завернуть в мокрую ткань и положить в холодное место. В таких условиях его срок годности 1-2 дня.
  • Сыр. Этот продукт может продержаться дольше, чем остальная молочка. Чтобы продлить его срок, понадобится льняная салфетка. Намочите ее соленой водой и укутайте сыр, потом заверните в бумагу и храните в прохладном месте.
  • Яйца. Куриные яйца могут достаточно долго храниться даже при комнатной температуре. А чтобы продлить этот срок, советуют каждое яйцо плотно обернуть бумагой, к примеру, газетой, сложить в емкость и убрать в прохладное место.
  • Колбасные изделия. Чтобы дольше сохранить колбасу, возьмите салфетку, намочите ее соленой водой, укутайте колбасу и положите в прохладное место.
  • Сало . Сало отлично и надолго сохранится, если его засолить. Обильно посыпьте сало со всех сторон солью, крупные куски надрежьте и также просолите внутри. Затем заверните в бумагу. Такой продукт может храниться не один месяц.
  • Мясо. Сырое мясо опасно держать долго вне холодильника. Если вам нужно сохранить его надолго, оптимально сделать консервы: варить до готовности со специями, солью и жиром, а потом закатать в банки.
  • Рыба. Сырая рыба – также скоропортящийся и опасный продукт. Поэтому лучше всего ее солить в растворе или вялить на воздухе.
  • Овощи и фрукты. Лук, картофель, огурцы, помидоры, яблоки, капусту, зелень и другие фрукты и овощи можно достаточно долгое время держать без холодильника. Найдите в доме темное и прохладное место, чтобы не было доступа солнечных лучей. Морковь и свеклу лучше положить в ящик с песком.

Ранее мы рассказывали, как хранить орехи, чтобы они не постарели и не прогоркли. Также узнайте, как правильно хранить печенье.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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