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Как хранить рыбу, чтобы она дольше оставалась свежей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 сентября, 13:21
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Свежую рыбу нельзя держать в пакете, а лимон и соль помогут сохранить ее дольше и сделать вкуснее.
Как хранить рыбу
Как хранить рыбу / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы сырая рыба дольше оставалась свежей, сочной и аппетитной, нужно правильно ее хранить. Есть несколько лайфхаков, которые помогут продлить срок хранения этого вкуснейшего продукта и наслаждаться свежеприготовленными рыбными деликатесами.

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Как хранить рыбу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Выпотрошить
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Как хранить рыбу / Фото: pinterest
Как хранить рыбу / Фото: pinterest

Есть общеизвестное утверждение, что рыба гниет с головы. На самом деле она начинает портиться с внутренностей. Перед тем как поместить сырую рыбу на хранение в холодильник, выпотрошите и удалите жабры . При желании можно заказать эту услугу у продавца во время покупки.

  • Лайфхак 2. Высушить

Как хранить рыбу / Фото: pinterest
Как хранить рыбу / Фото: pinterest

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Свежевыпотрошенную рыбу нужно помыть в воде, удалить грязь и слизь, а затем обязательно обсушить. Можно промокнуть ее со всех сторон салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу. Мокрая рыба быстрее портится .

  • Лайфхак 3. Во что обернуть

Как хранить рыбу / Фото: unsplash
Как хранить рыбу / Фото: unsplash

Свежую рыбу нельзя держать в полиэтиленовом пакете, потому что она в нем быстро задохнется и протухнет. Оптимально для хранения рыбы выбирать вощеную бумагу .

  • Лайфхак 4. Температура хранения
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Как хранить рыбу / Фото: pinterest
Как хранить рыбу / Фото: pinterest

Подходящая температура для хранения рыбы составляет от 0°C до 3°C . Если в холодильнике теплее, можно использовать лед. Рыбу засыпают льдом сверху и снизу. И следят, чтобы лед не растаял.

  • Лайфхак 5. Куда положить

Как хранить рыбу / Фото: pinterest
Как хранить рыбу / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

В холодильнике рыбу желательно поместить в самое холодное место . Обычно это верхняя полка или же смотрите на обозначения.

  • Лайфхак 6. Натуральные консерванты

Как хранить рыбу / Фото: unsplash
Как хранить рыбу / Фото: unsplash / Фото: Unsplash

Чтобы сохранить рыбу как можно дольше, ее обрабатывают лимонным соком , который делает вкус приятнее, а само мясо – более сочным. Также рыбу можно посолить . А если смазать рыбу со всех сторон растительным маслом без запаха, оно задержит развитие микроорганизмов.

  • Лайфхак 7. Как заморозить

Как хранить рыбу / Фото: pinterest
Как хранить рыбу / Фото: pinterest

Прежде чем класть рыбу в морозильную камеру, ее нужно охладить поэтапно – так она лучше сохранит свою структуру и будет вкуснее. Сначала рыбу кладут в пакет и помещают в холодильник, а после охлаждения перемещают в морозилку.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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