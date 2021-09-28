Как хранить рыбу, чтобы она дольше оставалась свежей

Чтобы сырая рыба дольше оставалась свежей, сочной и аппетитной, нужно правильно ее хранить. Есть несколько лайфхаков, которые помогут продлить срок хранения этого вкуснейшего продукта и наслаждаться свежеприготовленными рыбными деликатесами.
Как хранить рыбу: лайфхаки
- Лайфхак 1. Выпотрошить
Есть общеизвестное утверждение, что рыба гниет с головы. На самом деле она начинает портиться с внутренностей. Перед тем как поместить сырую рыбу на хранение в холодильник, выпотрошите и удалите жабры . При желании можно заказать эту услугу у продавца во время покупки.
- Лайфхак 2. Высушить
Свежевыпотрошенную рыбу нужно помыть в воде, удалить грязь и слизь, а затем обязательно обсушить. Можно промокнуть ее со всех сторон салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу. Мокрая рыба быстрее портится .
- Лайфхак 3. Во что обернуть
Свежую рыбу нельзя держать в полиэтиленовом пакете, потому что она в нем быстро задохнется и протухнет. Оптимально для хранения рыбы выбирать вощеную бумагу .
- Лайфхак 4. Температура хранения
Подходящая температура для хранения рыбы составляет от 0°C до 3°C . Если в холодильнике теплее, можно использовать лед. Рыбу засыпают льдом сверху и снизу. И следят, чтобы лед не растаял.
- Лайфхак 5. Куда положить
В холодильнике рыбу желательно поместить в самое холодное место . Обычно это верхняя полка или же смотрите на обозначения.
- Лайфхак 6. Натуральные консерванты
Чтобы сохранить рыбу как можно дольше, ее обрабатывают лимонным соком , который делает вкус приятнее, а само мясо – более сочным. Также рыбу можно посолить . А если смазать рыбу со всех сторон растительным маслом без запаха, оно задержит развитие микроорганизмов.
- Лайфхак 7. Как заморозить
Прежде чем класть рыбу в морозильную камеру, ее нужно охладить поэтапно – так она лучше сохранит свою структуру и будет вкуснее. Сначала рыбу кладут в пакет и помещают в холодильник, а после охлаждения перемещают в морозилку.
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