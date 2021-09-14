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Как хранить сушеные грибы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 сентября, 12:26
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Если правильно держать в доме сушеные грибы – они сохранятся несколько лет, не потеряв свой неповторимый аромат и яркий вкус.
Как хранить грибы
Как хранить грибы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мало собрать хороший урожай грибов, его нужно еще и правильно сохранить. Тогда они еще долго смогут порадовать вас насыщенным вкусом и стойким ароматом.

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Есть несколько простых лайфхаков, как дольше сберечь сушеные грибы в сохранности от насекомых, сырости и посторонних запахов.

Также обратите внимание на общие правила хранения этого продукта, независимо от того, на какой упаковке вы остановите свой выбор:

  1. Грибы очень гигроскопичны и способны быстро натянуть в себя влагу. Если в доме сыро, они также отсыреют. А потому для их долгого хранения важно сухое помещение или герметичная тара.
  2. Грибы необыкновенно ароматны и будут благоухать, распространяя далеко вокруг себя свой специфический запах, в том числе и на соседние продукты.
  3. Помимо этого, они также впитывают окружающие запахи , так что в результате вы почувствуете, что вокруг них готовилось и хранилось.
  4. Грибы важно правильно высушить. Кусочек готового сухого гриба при разламывании должен звонко хрустнуть .
  5. Если гриб пересушенный , он при ломании раскрошится.
  6. Если гриб не досушили – есть риск, что в дальнейшем он заплесневеет и испортится.
  7. Важно при хранении периодически проверять качество грибов, чтобы не пропустить их порчу.

Как правильно хранить сушеные грибы: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Нитки

Как хранить грибы
Как хранить грибы / Фото: Pixabay

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Грибы можно оставить на хранение, как они сушились – нанизанными на нитки. Помещение должно быть темным, сухим, не жарким, хорошо проветриваемым. А сами грибы накройте льняной или хлопчатобумажной тканью , чтобы уберечь от пыли и насекомых.

  • Лайфхак 2. Мешочки

Как хранить грибы
Как хранить грибы / Фото: Pinterest

Сложите сушеные грибы в мешочки из плотной ткани, заранее прокипяченные в солевом растворе . Это на какое-то время предотвратит появление в них вредителей в виде пищевой моли и жучков. Но держать такие грибы следует подальше от пахнущих продуктов.

  • Лайфхак 3. Картонные коробки
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Как хранить грибы
Как хранить грибы / Фото: Pinterest

На дно картонных ящиков постелите пергамент или несколько слоев бумаги, высыпьте грибы нетолстым слоем и также проложите бумагу. Чтобы предотвратить попадание внутрь насекомых и уменьшить запах, заклейте коробки скотчем.

  • Лайфхак 4. Пластиковые контейнеры

Как хранить грибы
Как хранить грибы / Фото: Pinterest

Держать сушеные грибы также можно в пластиковой таре. Ее преимущества – герметичность. Но будьте осторожны, потому что пластик иногда имеет специфический запах , который может передаться грибам. Кроме того, важно, чтобы грибы были абсолютно сухими, чтобы не заплесневели.

  • Лайфхак 5. Пакеты

Как хранить грибы
Как хранить грибы / Фото: Pinterest

Преимущество пакетов в том, что они занимают мало места . Но минус – хранить грибы нужно аккуратно, чтобы не подавить и не поломать. Ссыпьте сухие грибы в пакеты, немного прижмите, чтобы вышел лишний воздух, и завяжите или заклейте. Отправляйте в темное прохладное помещение.

  • Лайфхак 6. Стеклянные банки

Как хранить грибы
Как хранить грибы / Фото: Pinterest

Это один из лучших способов , сохраняющий герметичность, сухость и запах. Прежде чем закладывать грибы, банки нужно тщательно помыть, пропарить, к примеру, над чайником и высушить. Разложите в банки сушеные грибы, не слишком трамбуя, чтобы они не поломались, и накройте обычной капроновой крышкой. Далее банки с грибами поставьте в темное прохладное место.

  • Лайфхак 7. Порошок

Как хранить грибы
Как хранить грибы / Фото: Pinterest

Если грибы сильно крошатся, их можно перетереть и хранить в виде порошка , при желании смешав вместе со специями и солью, а затем добавлять в блюда по вкусу. Хранить такой грибной порошок лучше в стеклянной посуде.

Смотрите видео, как готовить грибовку с пенцаком:

Ранее мы рассказывали, как подготовить клубнику к зимовке.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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