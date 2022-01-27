Как легко натереть сыр: доступные способы

Сыр не собьется в комочки, а терку не придется долго мыть – простые способы измельчения сыра для разных блюд.

Как просто натереть разные виды сыра, чтобы он не слипался / Фото: Коллаж: Сегодня

Во многих рецептах есть ингредиент – тертый сыр . Его добавляют в тесто и супы, им посыпают блюда перед запеканием и уже готовые салаты для подачи.

Часто сыра требуется совсем немного, но даже 100-200 грамм продукта заставляют хозяек помучиться, потому что сыр плохо трется , липнет к терке и рукам, скатывается в сплошной комок, да и терку сложно отмыть от сырной массы. Как упростить этот процесс? Читайте наши лайфхаки.

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Как легко натереть сыр: лайфхаки

Лайфхак 1. Масло

Как просто натереть сыр / Фото: скриншот из YouTube/Menunedeli Дарья Черненко

Смажьте растительным маслом терку с помощью кисточки, салфетки или просто пальцами. Сыр во время натирания не будет прилипать и склеиваться.

Лайфхак 2. Направление

Как просто натереть сыр / Фото: скриншот из YouTube/Menunedeli Дарья Черненко

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Не хотите добавлять масло? Тогда попробуйте тереть сыр в одном направлении – сверху вниз . Так он будет слипаться гораздо меньше.

Лайфхак 3. Тарелка

Как просто натереть сыр / Фото: pixabay

Натирайте сыр не в миску, а непосредственно над самим блюдом, которое нужно равномерно посыпать. Для этого терку держите навесу и передвигайте над макаронами, салатом или пиццей. Так вы избавите сыр от лишнего сминания и слипания .

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Лайфхак 4. Стружка

Как просто натереть сыр / Фото: pixabay

Твердые сыры легче тереть в охлажденном виде – так они не прилипают к терке. А чтобы получить тонкую стружку из твердого сыра, можно воспользоваться специальным ножом или овощерезкой . Удержать такой сыр проще с помощью полиэтиленовой пленки.

Лайфхак 5. Холод

Как просто натереть сыр / Фото: pixabay

Плавленый сырок или слишком мягкий и жирный сыр прежде чем натирать хорошенько охладите. Для этого снимите с него фольгу, заверните в пищевую пленку и поместите в морозилку на 20-30 минут. Далее снимите с сыра пленку и быстро натирайте – с таким продуктом гораздо легче работать, он не размазывается на терке и не слипается. Важно не передержать сыр в морозилке , чтобы у него не изменилась структура и вкус.

Лайфхак 6. Терка

Как просто натереть сыр / Фото: pixabay

Чтобы последствия сырного приготовления не догнали вас и не испортили жизнь, помойте терку сразу же после использования , желательно со щеткой. Тогда сыр не успеет засохнуть в отверстиях, и терку будет гораздо легче привести в порядок.

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