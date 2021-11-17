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Как отбивать мясо, чтобы брызги не разлетались во все стороны

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 ноября, 15:55
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Нежнейшее мясо на отбивные или рулетики можно приготовить не только без шума, но и без брызг по всей кухне.
Как отбивать мясо без брызг
Как отбивать мясо без брызг / Фото: Коллаж: Сегодня

Шницель, рулеты, крученики или отбивные – вкуснейшие мясные блюда. Но для их приготовления потребуется предварительная трудоемкая подготовка мяса – его нужно отбить . Эта процедура размягчает мышечные волокна, и мясо становится нежнее

Многие хозяйки не любят этого делать, потому что получается шумно и грязно: стук на всю квартиру, а брызги – по всем стенам . Но есть несколько лайфхаков, которые упростят вам эту задачу. Кухню не придется долго отмывать, а соседи не услышат, что вы готовите.

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Как правильно отбивать мясо: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мясо

Как отбивать мясо / Фото: unsplash
Как отбивать мясо / Фото: unsplash

От выбранного мяса зависит качество отбивных, а также время и силы, потраченные на их приготовление. Мясо желательно выбирать молодое, не слишком жилистое и не слишком постное . Для отбивных подойдет любой вид – чаще выбирают свинину, но также популярны молодая говядина, баранина, филе курицы или индюка. Птица по структуре – более нежная и потребует меньше времени и сил.

  • Лайфхак 2. Заморозка

Как отбивать мясо / Фото: unsplash
Как отбивать мясо / Фото: unsplash

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Лучше, если мясо свежее, а не размороженное. Маленькая хитрость: можно перед приготовлением положить мясо буквально на несколько минут в морозилку , чтобы оно едва прихватилось морозом – так его будет лучше резать, и оно будет меньше брызгать соком.

  • Лайфхак 3. Нарезка

Как отбивать мясо / Фото: unsplash
Как отбивать мясо / Фото: unsplash

Главный секрет приготовления отбивных – правильная нарезка мяса. Его важно резать поперек волокон и не слишком толстыми кусочками – тогда оно получится более мягким и нежным. Мясо, нарезанное вдоль волокон, а также толстые куски, потребуют больших усилий и, соответственно, ударов молотка.

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  • Лайфхак 4. Молоток

Как отбивать мясо / Фото: pixabay
Как отбивать мясо / Фото: pixabay

У молотка обычно две рабочие стороны – с крупными и мелкими зубчиками . Главная нагрузка приходится на большие зубчики – с ними работа идет быстрее, а значит количество ударов – меньше. А вот мелкие зубчики дошлифовывают работу, а также обрабатывают края отбивных.

  • Лайфхак 5. Пленка

Как отбивать мясо / Фото: pinterest
Как отбивать мясо / Фото: pinterest

Есть проверенный многими и ставший популярным метод – обернуть мясо пищевой пленкой . Секрет в том, что пленку или пакет желательно брать не тонкий, а попрочнее, к примеру – для заморозки. Тогда он не разорвется от первых ударов молотка, превращаясь в месиво, а продержится до самого конца процедуры, сохраняя вашу кухню в чистоте.

  • Лайфхак 6. Полотенце

Как отбивать мясо / Фото: pinterest
Как отбивать мясо / Фото: pinterest

Кухонное полотенце, желательно махровое, сложенное в 3-4 слоя и помещенное под разделочную доску, в разы снизит уровень шума от ударов, а еще частично защитит рабочую поверхность от разлетающихся брызг.

Ранее мы рассказывали, как почистить рыбу просто и быстро, чтобы чешуя не разлеталась.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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