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Как правильно делать заготовки на зиму, чтобы сохранить витамины – ответ диетолога

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 августа, 17:35
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Съесть зимой летние овощи – полезно и вкусно. В самом разгаре сезон заготовок: одни варят и консервируют, другие морозят и сушат
Как правильно делать заготовки на зиму, чтобы сохранить витамины
Как правильно делать заготовки на зиму, чтобы сохранить витамины / Фото: Unsplash

Но вот какой вариант заготовки на зиму самый полезный и какими ягодами стоит запастись в первую очередь – выяснили далее.

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Какие запасы на зиму делают украинцы

Запасы на холодное время года Ольга Горецкая начала делать, как только наступил фруктовый сезон. Экспериментировала с заморозкой и фруктов и овощей. От прошлогоднего запаса ничего не осталось.

Признается, что охотно и сушила бы, и консервировала, потому что свои фрукты все же полезнее магазинных в зимний период, но в квартире на это не хватает места:

Морозильная камера небольшая есть и там мы это можем все хранить, банки с консервацией нам, к сожалению, ставить негде, как и дигедратор – великолепная вещь, где можно сушить и фруктовые чипсы и грибочки и даже мясо.

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Другая хозяйка Ирина Артамонова пользуется дигедратором уже не один десяток лет:

Я экспериментирую – сушу: сливы, прямо с косточками, апельсин, можно лайм, лимон, киви, яблоки Симиренко или такие кисловатые, с кислинкой.

Из таких заготовок зимой варит не только компот, но и добавляет к десертам и мясным блюдам. Поскольку убеждена: самостоятельно приготовленное – полезнее магазинного.

Консервация – популярный способ заготовки на зиму
Консервация – популярный способ заготовки на зиму / Фото: Pixabay

По словам Ирины, сухофрукты хороши, тем, что их не кипятят, в них меньше содержания сахара и они дольше хранятся.

Кроме сушки фруктов и овощей, делает также заготовки консервированных овощей и ягод:

  • компот из черешни,
  • компот из вишни,
  • заправка для борща,
  • заправка для супа,
  • кетчуп,
  • кабачки,
  • огурцы,
  • помидоры,
  • варенье с шоколадом из вишни.

Полезно ли делать такие заготовки на зиму – ответ диетолога

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Консервацию семья Артамоновых уплетает за обе щеки и считает, что витамины с собственного огорода – хорошая поддержка для иммунитета. Диетологи же говорят – не все способы заготовки полезные.

Вишни отлично замораживаются на зиму
Вишни отлично замораживаются на зиму / Фото: Depositphotos

Диетолог Александр Кущ назвал самый удачный вариант заготовки овощей и фруктов на зиму:

Фактически при варки, когда мы делаем различные варенья, джемы, при высушивания, они практически все улетучиваются, витаминная ценность таких продуктов падает, поэтому заморозка – самый оптимальный вариант.

Лучше всего для этого подходит:

  • вишня,
  • смородина,
  • крыжовник,
  • черника,
  • клубника.

А вот малины лучше не замораживать, или же сразу молоты в пюре.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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