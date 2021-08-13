Как правильно делать заготовки на зиму, чтобы сохранить витамины – ответ диетолога

Но вот какой вариант заготовки на зиму самый полезный и какими ягодами стоит запастись в первую очередь – выяснили далее.
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Какие запасы на зиму делают украинцы
Запасы на холодное время года Ольга Горецкая начала делать, как только наступил фруктовый сезон. Экспериментировала с заморозкой и фруктов и овощей. От прошлогоднего запаса ничего не осталось.
Признается, что охотно и сушила бы, и консервировала, потому что свои фрукты все же полезнее магазинных в зимний период, но в квартире на это не хватает места:
Морозильная камера небольшая есть и там мы это можем все хранить, банки с консервацией нам, к сожалению, ставить негде, как и дигедратор – великолепная вещь, где можно сушить и фруктовые чипсы и грибочки и даже мясо.
Другая хозяйка Ирина Артамонова пользуется дигедратором уже не один десяток лет:
Я экспериментирую – сушу: сливы, прямо с косточками, апельсин, можно лайм, лимон, киви, яблоки Симиренко или такие кисловатые, с кислинкой.
Из таких заготовок зимой варит не только компот, но и добавляет к десертам и мясным блюдам. Поскольку убеждена: самостоятельно приготовленное – полезнее магазинного.
По словам Ирины, сухофрукты хороши, тем, что их не кипятят, в них меньше содержания сахара и они дольше хранятся.
Кроме сушки фруктов и овощей, делает также заготовки консервированных овощей и ягод:
- компот из черешни,
- компот из вишни,
- заправка для борща,
- заправка для супа,
- кетчуп,
- кабачки,
- огурцы,
- помидоры,
- варенье с шоколадом из вишни.
Полезно ли делать такие заготовки на зиму – ответ диетолога
Консервацию семья Артамоновых уплетает за обе щеки и считает, что витамины с собственного огорода – хорошая поддержка для иммунитета. Диетологи же говорят – не все способы заготовки полезные.
Диетолог Александр Кущ назвал самый удачный вариант заготовки овощей и фруктов на зиму:
Фактически при варки, когда мы делаем различные варенья, джемы, при высушивания, они практически все улетучиваются, витаминная ценность таких продуктов падает, поэтому заморозка – самый оптимальный вариант.
Лучше всего для этого подходит:
- вишня,
- смородина,
- крыжовник,
- черника,
- клубника.
А вот малины лучше не замораживать, или же сразу молоты в пюре.
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