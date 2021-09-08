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Как правильно хранить печенье

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 сентября, 14:04
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В коробках, банках или пакетах – чтобы выпечка дольше была вкусной и свежей, храните ее дома правильно.
Как хранить печенье
Как хранить печенье / Фото: Коллаж: Сегодня

Любите печенье, и у вас часто припасено угощение для гостей, заглянувших на чаек? Узнайте, как его правильно хранить, чтобы выпечка оставалась свежей, не испортилась и не потеряла приятный вкус и аромат.

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Казалось бы, печенье и печенье – ссыпать все в одну емкость и закрыть поплотнее. А в нужный момент поставить на стол вазу с угощением . Но в этом-то и ошибка.

Оказывается, разные сорта печенья важно хранить отдельно друг от друга и тоже по-разному. Тогда сухие печеньки дольше останутся хрустящими, а домашняя выпечка не зачерствеет.

И, разумеется, важный фактор – это срок годности разных видов сладостей. Прежде чем выбросить упаковку от покупного печенья, обратите на него внимание. А лучше срежьте и сохраните.

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А для хранения и красивого оформления вам пригодятся разнообразные жестяные и стеклянные баночки, картонные или пластиковые лотки и коробки, пакеты из пищевой бумаги.

Как хранить печенье: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Домашнее печенье

Как хранить печенье
Как хранить печенье / Фото: Unsplash

Если вы сами испекли печенье, прежде чем отправить его на длительное хранение, обязательно остудите . Для его упаковки отлично подойдет жестяная, стеклянная или керамическая банка с плотной крышкой. Много печений лучше послойно проложить пергаментной бумагой.

  • Лайфхак 2. Ароматная выпечка
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Как хранить печенье
Как хранить печенье / Фото: Unsplash

Пряное печенье со специфическим ярким ароматом корицы, гвоздики, цитруса, кофе и т.д. следует держать отдельно от другой выпечки , иначе запахи смешаются. И лучше поместить в герметичный пакет.

  • Лайфхак 3. Глазурованный десерт

Как хранить печенье
Как хранить печенье / Фото: Unsplash

Праздничное печенье, покрытое нарядной сладкой сахарной глазурью, хочется сохранить в таком красивом виде, чтобы она не покрошилась и не обсыпалась. А потому сложите печенье в коробку одним слоем , когда глазурь полностью застынет.

  • Лайфхак 4. Имбирные пряники

Как хранить печенье
Как хранить печенье / Фото: Unsplash

Не переживайте, если свежее и мягкое имбирное печенье или домашние овсяные пряники на воздухе подсохли. Такая выпечка имеет свойство напитываться влагой и отсыревать. Так что, если хотите сохранить ее подсушенной – прячьте в банки с крышками.

  • Лайфхак 5. Бисквитное печенье

Как хранить печенье
Как хранить печенье / Фото: Pinterest

Аналогичным свойством обладает бисквитная выпечка – она очень быстро впитывает влагу. После выпечки не оставляйте печенье надолго остывать, сложите в пакеты или коробки и отправьте в сухое и теплое место .

  • Лайфхак 6. Печенье с начинкой

Как хранить печенье
Как хранить печенье / Фото: Unsplash

Ягоды и фрукты в печенье, а также творог, крем, варенье и конфитюр, несмотря на высокую температуру обработки, могут быстро испортиться. А потому такую выпечку лучше расфасовать по пакетам и отправить в холодильник , если вы планируете долгое хранение.

  • Лайфхак 7. Галетное печенье

Как хранить печенье
Как хранить печенье / Фото: Unsplash

Пожалуй, один из самых нетребовательных видов выпечки, который лучше и дольше всего хранится – это галетное печенье и крекеры. В зависимости от качества жира, крекер в специальной бумаге может храниться полгода, а сухое галетное печенье – целый год.

Смотрите видеорецепт, как приготовить киш с черешней и миндалем:

Ранее мы рассказывали, как быстро размягчить сливочное масло.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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