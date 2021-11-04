Как правильно кипятить воду: главные секреты

Лучше наливать в кастрюлю холодную воду и накрывать крышкой – так она закипит быстрее и будет полезнее.

Как кипятить воду / Фото: Коллаж: Сегодня

Кипящая вода – неотъемлемая среда или даже сам ингредиент для приготовления многих блюд. Но далеко не все умеют нагревать и кипятить ее правильно. Как это делать, читайте наши лайфхаки.

Как кипятить воду: лайфхаки

Лайфхак 1. Как быстро вскипятить воду

Как кипятить воду / Фото: pixabay

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Для каких бы целей вам ни понадобился кипяток, емкость нужно накрыть крышкой – вы в разы ускорите процесс закипания. Поставьте посуду на быстрый огонь . А еще старайтесь подбирать кастрюлю нужного размера : чем больше кастрюля, тем, соответственно, медленнее будет закипать в ней вода. Материал также играет роль: тонкая и легкая алюминиевая кружка сэкономит вам время в сравнении с долго разгоняющимся толстостенным сотейником из чугуна.

Лайфхак 2. Температура воды

Как кипятить воду / Фото: pixabay

Многие спорят о том, какая вода закипает быстрее – горячая или холодная . На самом деле температура слабо влияет на быстроту закипания, потому что скорость нагрева воды зависит от разницы температур между жидкостью и окружающей средой, к примеру, пламенем. В результате холодная вода будет поглощать тепло быстрее, но как только она достигнет температуры горячей воды, скорость ее нагрева замедлится. Гораздо важнее набирать из крана холодную воду, потому что горячая лучше впитывает в себя свинец из водопроводных труб, а потому менее полезна для приготовления еды.

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Лайфхак 3. Количество воды

Как кипятить воду / Фото: pixabay

Не наполняйте кастрюлю доверху, иначе вода при кипении будет расширяться и выплескиваться наружу . Также, наливая воду, сориентируйтесь и оставьте место для продуктов, которые будут вариться в кастрюле. Варите еду со слегка приоткрытой крышкой, чтобы пару была возможность выходить наружу.

Лайфхак 4. Добавление соли

Как кипятить воду / Фото: unsplash

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Соль практически не меняет температуру кипения, зато сильно влияет на вкус пищи . К примеру, мясо и макароны при варке впитывают соль вместе с водой, поэтому желательно немного посолить еду в начале готовки, а вот основную часть соли добавить по вкусу уже в конце приготовления вместе со специями. А если добавить соль при варке яиц, то она не даст белку вытечь из лопнувшей скорлупы.

Лайфхак 5. Как вкуснее

Как кипятить воду / Фото: pixabay

Если вы хотите получить вкусное мясо (к примеру, отвариваете кусок на салат), то опускайте его в кипяток. Тогда весь вкус останется внутри мяса. А вот если вам важнее вкусный бульон – погружайте мясо в холодную воду и ставьте на огонь – мясо в процессе нагрева постепенно отдаст и вкус, и аромат.

Лайфхак 6. Стадии кипения для разной готовки

Как кипятить воду / Фото: unsplash

Для приготовления разных блюд нужны разные стадии состояния воды.

Шевеление – когда поверхность воды немного дрожит, на дне кастрюли образуются небольшие пузырьки, но они не поднимаются к поверхности. Температура такой воды составляет 60–75 °C и подходит для приготовления яиц пашот, фруктов, рыбы. Закипание – к поверхности воды поднимается несколько струек пузырьков, но основная масса воды остается спокойной. Такая температура варьируется 75–90 °C и нужна для тушения мяса и овощей или приготовления холодца. Медленное кипение – к поверхности воды по всей площади кастрюли поднимается большое количество пузырьков, но вода при этом не бурлит. Ее температура составляет 90–100 °C – это наиболее частое состояние воды для приготовления многих блюд, в том числе супов и чая. Бурное кипение – при котором выделяется много пара, а сама вода бурлит. При этом температура воды максимальна – 100 °C . Обычно такой способ быстрого доведения воды до состояния кипения, после которого температуру убавляют до средней. Также в такой воде некоторое время варят пельмени, вареники, макароны, мясо и др.

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