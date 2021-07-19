Как правильно взбивать белки с сахаром: полезные лайфхаки

Взбитые белки с сахаром – основа многих десертов и кремов, а потому от правильности процесса во многом зависит вкус и красота ваших кулинарных шедевров.

Взбитые яичные белки с сахаром / Фото: Depositphotos

Многие не знают, как правильно взбивать белки с сахаром. А ведь это составляющая многих тортов, пирожных и десертов. На самом деле в этом не ничего сложного, нужно лишь запастись терпением и соблюсти несколько правил. Life Сегодня собрал для вас важные лайфхаки, чтобы белки взбились в плотную и тугую пену.

При взбивании белков можно использовать лимонную кислоту, а иногда в белки добавляют щепотку соли – это придает им более плотную структуру. Также стоит помнить, что взбитый белок с сахаром – скоропортящийся продукт, поэтому его нужно использовать как можно быстрее.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Как взбить белок с сахаром в густую пену: лайфхаки

Даже капля желтка может не дать белкам взбиться / Фото: Pixabay

Используйте миксер или венчик. Взбить белки с сахаром блендером в плотную пену не получится. В отличие от миксера, его конструкция не позволяет насытить яичные белки кислородом. Яйца следует брать свежие и охлажденные. Посуда, включая насадки миксера, должна быть идеально чистой и сухой. Не используйте пластиковую посуду – на ней легко образуется налет. Для обезжиривания емкость можно протереть ломтиком лимона. Миска для взбивания белков должна иметь круглое дно, чтобы масса не скапливалась в углах и взбивалась равномерно. Помните, что при взбивании белки очень сильно увеличиваются в объеме. Время взбивания зависит от количества белков и глубины посуды. Не берите много белков – двух-трех будет достаточно. Когда вы будете разделять яйца на белки и желтки, делайте это очень аккуратно. Наличие даже капли желтка в белках сильно затруднит взбивание. Если есть возможность, возьмите мелкий сахар – его кристаллы быстрее растворятся в белках. Включите миксер на небольшую скорость и взбивайте белки 1-2 минуты, постепенно увеличивая обороты миксера. Масса должна стать белой и плотной. Если вы достанете насадки, на белках останутся четкие следы. Нужно постепенно подсыпать сахар и продолжать взбивать на максимальной скорости в течение 2-3 минут. За это время масса должна стать плотной, блестящей, снежно-белого оттенка. Насадки при подъеме не просто будут оставлять след, а вытягивать жесткие пики. Больше 5 минут белки с сахаром взбивать не стоит, иначе масса может разделиться на жидкость и белые хлопья.

Как взбить белок с сахаром: разные способы

Взбить белки миксером очень просто / Фото: Pixabay

В зависимости от того, для каких целей вам нужны белки, их можно взбивать по-разному.

Для безе нужно соблюдать пропорцию 50 г сахара на один белок и взбивать по вышеуказанной технологии.

Если вы взбиваете белки для бисквита или другого воздушного теста, не делайте это слишком долго – масса должна быть достаточно плотной и блестящей, а насадки оставлять след, но добиваться жестких пиков не стоит. В противном случае разрушатся пузырьки воздуха и будет утрачен эффект воздушности.

Для некоторых блюд нужно взбивать белки до мягких пиков, поэтому обращайте внимание на инструкции в рецепте.

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