Как проверить, свежие ли яйца: 3 простых лайфхака

Покупая продукты в магазине или на рынке, или же заглядывая в недра своего холодильника, вы иногда задаетесь вопросом, насколько свежие яйца ?
Ведь по скорлупе сложно определить, как давно они были произведены на этот свет. Но и разбитое яйцо просигналит неприятным запахом, только если оно уже совсем испорчено.
Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.
Чтобы обезопасить себя от недобросовестности продавцов или собственной забывчивости, предлагаем несколько действенных способов, как определить свежесть яиц. И тогда вы будете уверены в качестве продукта, а ваш обед и усилия не будут испорченными.
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Как проверить свежесть яиц: лайфхаки
- Лайфхак 1. Опустить в воду
Наберите в миску холодную воду и поместите в нее яйцо:
- если яйцо горизонтально лежит на дне – оно свежее;
- яйцо немного приподнялось или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто;
- яйцо всплыло на поверхность воды – оно испорчено.
- Лайфхак 2. Встряхнуть
Поднесите яйцо к уху и немного потрясите его:
- ничего не слышно – яйцо свежее;
- через пару секунд появилось ощущение, что содержимое внутри болтается – яйцо не первой свежести;
- явно слышны бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо совсем несвежее.
- Лайфхак 3. Разбить
Аккуратно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и вылейте его в плоскую тарелку:
- если желток плотный и выпуклый, а белок вязкий, упругий и хорошо держится вокруг желтка – яйцо свежее;
- если яйцо растеклось по тарелке, желток не выпирает, а белок жидкий – яйцо уже старое.
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