Как проверить, свежие ли яйца: 3 простых лайфхака

Чтобы не использовать испорченный продукт, вам даже не понадобится разбивать яйца – это можно сделать визуально.

Как проверить свежесть яиц / Фото: Коллаж: Сегодня

Покупая продукты в магазине или на рынке, или же заглядывая в недра своего холодильника, вы иногда задаетесь вопросом, насколько свежие яйца ?

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Ведь по скорлупе сложно определить, как давно они были произведены на этот свет. Но и разбитое яйцо просигналит неприятным запахом, только если оно уже совсем испорчено.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Чтобы обезопасить себя от недобросовестности продавцов или собственной забывчивости, предлагаем несколько действенных способов, как определить свежесть яиц. И тогда вы будете уверены в качестве продукта, а ваш обед и усилия не будут испорченными.

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Как проверить свежесть яиц: лайфхаки

Лайфхак 1. Опустить в воду

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Как проверить свежесть яиц / Фото: Pinterest

Наберите в миску холодную воду и поместите в нее яйцо:

если яйцо горизонтально лежит на дне – оно свежее; яйцо немного приподнялось или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто; яйцо всплыло на поверхность воды – оно испорчено.

Лайфхак 2. Встряхнуть

Как проверить свежесть яиц. Фото: скриншот из YouTube/Без Фартука

Поднесите яйцо к уху и немного потрясите его:

ничего не слышно – яйцо свежее; через пару секунд появилось ощущение, что содержимое внутри болтается – яйцо не первой свежести; явно слышны бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо совсем несвежее.

Лайфхак 3. Разбить

Как проверить свежесть яиц. Фото скриншот из YouTube/Без Фартука

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Аккуратно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и вылейте его в плоскую тарелку:

если желток плотный и выпуклый, а белок вязкий, упругий и хорошо держится вокруг желтка – яйцо свежее; если яйцо растеклось по тарелке, желток не выпирает, а белок жидкий – яйцо уже старое.

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