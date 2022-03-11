Как сделать дрожжи в домашних условиях: три самых простых рецепта

Разрыхлитель для выпечки можно заменить другими продуктами

Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сейчас, в условиях войны, когда у людей нет доступа к элементарным продуктам питания, приходится обходиться тем, что есть в наличии. Многие сами пекут хлеб и булочки . Для такого теста одним из обязательных ингредиентов являются дрожжи.

Но что делать, если у вас дома не оказалось дрожжей и купить не получается? Этот вид разрыхлителя теста можно при необходимости заменить. Рассказываем, как сделать дрожжи самим в домашних условиях.

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Чем заменить дрожжи: лайфхаки

Лайфхак 1. Картофельные дрожжи

Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: pinterest

Из сырого картофеля делают простую закваску, которая может заменить дрожжи.

Ингредиенты:

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2 шт. картофеля; 1 стакан воды; 1 ст. ложка муки.

Как приготовить картофельные дрожжи

Картофель очистите от кожуры и потрите на терке. Влейте воду, перемешайте и оставьте на сутки в тепле, чтобы масса начала бродить. Всыпьте муку, перемешайте и дайте настояться еще 10 часов. Далее эту закваску можно использовать для приготовления несладкой выпечки : пирогов, пирожков, хлеба.

Лайфхак 2. Закваска на воде

Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: pinterest

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Можно сделать самый простой заменитель дрожжей из муки и воды .

Ингредиенты:

мука; вода.

Как приготовить закваску

В произвольное количество воды, помешивая, всыпьте небольшими порциями муку до консистенции жидкого теста. Поставьте закваску в теплое место примерно на сутки . За это время тесто начинает бродить. Добавьте еще немного муки и оставьте еще на 12 часов. После этого закваска готова к использованию.

Лайфхак 3. Закваска на тесте

Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: unsplash

Для приготовления хлеба, особенно если этот процесс уже налажен, можно использовать остаток дрожжевого теста от предыдущей выпечки. Для этого хозяйки специально оставляют часть готового теста, которое хранят в морозилке, а перед началом готовки его размораживают и добавляют к новому тесту. Его хорошенько вымешивают с остальными ингредиентами. А затем снова оставляют кусочек теста для последующего использования.

Ранее мы рассказывали, как готовить вкусную альтернативу хлеба – дрожжевые лепешки лангош.