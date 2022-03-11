Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Правила при взрыве на АЭС

Если пропала связь

Сад и огород

Что делать при обвале дома

Жилье в Европе

Как справиться с тревогой
СЕГОДНЯ Лайфхакер Кулинария

Как сделать дрожжи в домашних условиях: три самых простых рецепта

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 10:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Разрыхлитель для выпечки можно заменить другими продуктами
Как сделать дрожжи в домашних условиях
Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сейчас, в условиях войны, когда у людей нет доступа к элементарным продуктам питания, приходится обходиться тем, что есть в наличии. Многие сами пекут хлеб и булочки . Для такого теста одним из обязательных ингредиентов являются дрожжи.

Но что делать, если у вас дома не оказалось дрожжей и купить не получается? Этот вид разрыхлителя теста можно при необходимости заменить. Рассказываем, как сделать дрожжи самим в домашних условиях.

Реклама

Чем заменить дрожжи: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Картофельные дрожжи

Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: pinterest
Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: pinterest

Из сырого картофеля делают простую закваску, которая может заменить дрожжи.

Ингредиенты:

Реклама
  1. 2 шт. картофеля;
  2. 1 стакан воды;
  3. 1 ст. ложка муки.

Как приготовить картофельные дрожжи

Картофель очистите от кожуры и потрите на терке. Влейте воду, перемешайте и оставьте на сутки в тепле, чтобы масса начала бродить. Всыпьте муку, перемешайте и дайте настояться еще 10 часов. Далее эту закваску можно использовать для приготовления несладкой выпечки : пирогов, пирожков, хлеба.

  • Лайфхак 2. Закваска на воде

Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: pinterest
Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: pinterest

Реклама

Можно сделать самый простой заменитель дрожжей из муки и воды .

Ингредиенты:

  1. мука;
  2. вода.

Как приготовить закваску

В произвольное количество воды, помешивая, всыпьте небольшими порциями муку до консистенции жидкого теста. Поставьте закваску в теплое место примерно на сутки . За это время тесто начинает бродить. Добавьте еще немного муки и оставьте еще на 12 часов. После этого закваска готова к использованию.

  • Лайфхак 3. Закваска на тесте

Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: unsplash
Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: unsplash

Для приготовления хлеба, особенно если этот процесс уже налажен, можно использовать остаток дрожжевого теста от предыдущей выпечки. Для этого хозяйки специально оставляют часть готового теста, которое хранят в морозилке, а перед началом готовки его размораживают и добавляют к новому тесту. Его хорошенько вымешивают с остальными ингредиентами. А затем снова оставляют кусочек теста для последующего использования.

Ранее мы рассказывали, как готовить вкусную альтернативу хлеба – дрожжевые лепешки лангош.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Лунный календарь на неделю
7 — 13 марта
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в марте
Лунный календарь
Что нужно делать?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять