Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Кулинария

Как сделать формочки для кексов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 ноября, 16:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы тесто не прилипало к стенкам, а маффины выглядели наряднее, пользуйтесь специальными формочками.
Как сделать формочки для маффинов
Как сделать формочки для маффинов / Фото: Коллаж: Сегодня

Выпечка – вещь приятная и вкусная во всех смыслах. Но иногда бывает так, что испечь хочется, к примеру, кексики, и продукты есть, и настроение, а вот готовить – не в чем. Или же не хочется долго возиться с отмыванием металлических формочек. В этом случае на выручку придут собственноручно сделанные формочки . Как и из чего их соорудить, читайте в наших лайфхаках.

Как сделать формочки для кексов: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Формочки для кексов из фольги

Как сделать формочки для кексов / Фото: pinterest
Как сделать формочки для кексов / Фото: pinterest

Реклама

Вам понадобится обычная кухонная фольга , которая предназначена для выпечки, и стакан.

  1. Оторвите кусок фольги и сложите его вчетверо с таким расчетом, чтобы полученным квадратом получилось обернуть стакан.
  2. Переверните стакан вверх дном .
  3. Сверху на стакан положите фольгу и хорошенько прижмите ее , чтобы она приняла форму стакана.
  4. Снимите формочку со стакана и срежьте торчащие углы , чтобы ее края получились ровные.
  • Лайфхак 2. Формочки для кексов из бумаги

Как сделать формочки для кексов / Фото: unsplash
Как сделать формочки для кексов / Фото: unsplash

При выпечке маффинов, помимо формочек из металла или фольги, очень удобно использовать бумажные вставки. Они помогают достать кексики целыми, тесто не прилипает , да и сами формочки потом гораздо легче мыть. А принцип изготовления тот же, что и при работе с фольгой.

Реклама
  1. Нарежьте пергамент на квадраты, которые по размеру совпадают с вашими формочками.
  2. Возьмите все тот же стакан и переверните его .
  3. Сверху на стакан положите лист бумаги и хорошенько прижмите ее , чтобы она приняла форму стакана.
  4. Снимите бумажную формочку со стакана и при желании подравняйте края , срезав лишние углы.
  5. Теперь вложите бумажные формочки в фольгу и можете наливать тесто .
  • Лайфхак 3. Нарядные бумажные формочки для кексов

Как сделать формочки для кексов / Фото: pinterest
Как сделать формочки для кексов / Фото: pinterest

Если кексы предназначены для гостинцев или красивой подачи , вы можете сделать для них более нарядный вариант формочек. Для этого вам понадобятся металлические формы и красивая бумага для выпечки, к примеру, с рисунком.

  1. Промерьте линейкой или ниткой размер металлической формочки: дно плюс двойная высота стенок – получите нужный диаметр круга .
  2. Вырежьте круг с указанным диаметром из плотной бумаги или картона – это будет шаблон .
  3. Отмотайте пергамент, сложите его гармошкой , обрисуйте по шаблону и вырежьте сразу несколько кружочков.
  4. Затем возьмите тарелку с водой и погрузите в нее пергамент на несколько минут, чтобы он намок .
  5. Поочередно вложите пергаментные кружки в металлические формы, вставляя одну в другую , чтобы бумага приняла нужную форму.
  6. Отправляйте всю конструкцию в разогретую духовку на 15 минут .
  7. Достаньте из духовки формы и дайте им остыть , а затем освободите бумагу из форм.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить печенье.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
22 - 28 ноября
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять