Как сохранить сладкую и сочную свеклу до самой весны

Если хранить свеклу правильно, она долежит до следующего урожая и не повянет.

Как хранить свеклу / Фото: Коллаж: Сегодня

Мало просто вырастить хороший урожай сладкой и вкусной свеклы. Важно еще и сохранить ее, чтобы корнеплоды пролежали всю зиму, не испортились и не потеряли свою сочность, свежесть и вкус. Как правильно это сделать и на какие особенности обратить внимание, читайте в нашей статье.

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Как хранить свеклу: лайфхаки

Лайфхак 1. Когда копать свеклу

Как хранить свеклу / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Время уборки свеклы во много зависит от погоды. Важно успеть собрать свеклу до первых морозов , иначе она не будет долго храниться. Убирать свеклу нужно в сухую погоду, чтобы земля при этом была податливой. Для этого полив прекращают как минимум за две недели до уборки. А вот если зарядили дожди, то со сбором желательно поторопиться.

Лайфхак 2. Как собирать урожай

Как хранить свеклу / Фото: pinterest

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Свеклу подкапывают вилами или лопатой. Затем ей обрезают ботву, оставив ботву около 1,5-2 см и хвостик. Свекла должна просохнуть 2-3 часа. Ее не нужно мыть, достаточно стряхнуть грязь, при этом не повредив кожуру. Важно перед хранением обязательно удалить все поврежденные и подгнившие корнеплоды.

Лайфхак 3. Условия хранения

Оптимальная температура хранения для корнеплодов составляет 2-4°С . Лучше всего держать свеклу в подвале или погребе. Если температура поднимется до +7°С, свекла начнет прорастать, выпуская ростки. Должна быть достаточно высокая влажность до 80-90% , чтобы плоды не потеряли сочность и не сморщились. Также важна вентиляция, иначе свекла может заплесневеть и натянуть неприятные запахи.

Лайфхак 4. Хранение с картофелем

Как хранить свеклу / Фото: pinterest

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Свекла прекрасно сосуществует в погребе с картофелем. Ее раскладывают в 2-3 слоя поверх картошки . У этих корнеплодов получается симбиоз за счет того, что картофель отдает избыток своей влаги свекле.

Лайфхак 5. В песке

Один из самых популярных способов хранения корнеплодов – это песок. Для этого нужны плотные ящики, на дно которых засыпается слой в 3 см влажного песка , затем выкладывается слой свеклы, чтобы она не соприкасалась друг с другом. И снова засыпают песок – и так до конца ящика.

Лайфхак 6. В опилках

Как хранить свеклу / Фото: pinterest

Можно хранить свеклу в опилках – это хороший наполнитель, который предотвращает порчу корнеплодов. Желательно использовать сухие опилки хвойных деревьев . Принцип закладывания в опилки такой же – послойно, и чтобы свекла не касалась друг друга.

Лайфхак 7. В торфе

Как хранить свеклу / Фото: pinterest

Хороший консервант и материал для сберегания свеклы – это торф. В нем овощи не прорастают, не сохнут и не морщатся. На дно ящика насыпается слой торфа толщиной 5 см , а сверху послойно выкладывается свекла так, чтобы она не соприкасалась друг с другом.

Лайфхак 8. В пакете

Как хранить свеклу / Фото: pinterest

Свекла отлично зимует в полиэтиленовых мешках. Сразу пакеты завязывают, но после появления конденсата их нужно развязать, оставив отверстие для испарения лишней влаги .

Лайфхак 9. В контейнерах

Как хранить свеклу / Фото: pinterest

Большой урожай свеклы можно хранить на огороде . Для этого выкапывают яму глубиной полметра, туда ставят ящики и помещают в них свеклу. Сверху накрывают толстым слоем соломы и засыпают землей.

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